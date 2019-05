Moţii salvatori din Apuseni au plecat din România cu tot cu familii. "Se fură toată ţara!"

Gheorghe Trif, Argentin Todea şi Gheorghe Giurgiu sunt cei trei moți din Apuseni care au ajuns primii la locul în care pilotul Adrian iovan și studenta Aura Ion și-au pierdut viața. Asta după ce autoritățile n-au putut localiza aeronava. Moţii au devenit atunci cetățeni de onoare ai Clujului, însă asta nu avea să le folosească la nimic.

După cinci ani de la tragedie, locul în care s-a prăbușit avionul a devenit megatehnologizat. Semnalul la telefon este excelent. Mai mult, autoritățile au construit un drum de 6 milioane de lei, prin creierii munților pe care l-au denumit "Drumul lui Iovan". Zona pare una prosperă și înfloritoare, însă, cu toate astea, moțiii au ales să-și părăsească țara în care au devenit eroi.

"Și eu, și Gheorghe Giurgiu lucrăm la același patron. Am plecat din cauză că nu mai aveam ce face acolo. Cu lemnul s-a terminat, cu animalele nu o scoteam la capăt. Știți de ce am plecat? Că se fură, domnule? Se fură toată țara! Mi-am luat toată familia, soția și cei trei copii, nu mai e nimeni acolo. A rămas doar căsuța, de care are grijă un fin! În câțiva ani, n-o să mai fie nimeni prin acele locuri, se duc toți moții la muncă în străinătate", a declarat, pentru Libertatea, Argentin Todea.