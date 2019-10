Articol publicat in: Politica

Moţiunea de cenzură. Ludovic Orban: Sunt convins că acest guvern va cădea. În cea mai pesimistă evaluare vor fi 241 de voturi

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele PNL, Ludovic Orban, este convins că guvernul Dăncilă va pica la această moţiune de cenzură. Liderul liberal spune că această moţiune va fi votată de cel puţin 10 parlamentari în afara celor care au semnat moţiunea. Ludovic Orban este optimist înaintea votului moţiunii de cenzură şi din calculele sale moţiunea va fi adoptată, având în vedere că cel puţin 10 parlamentari, în afara celor 237 de semnatari, vor vota.



"Toate dezinformările lansate de PSD în media sunt minciuni gogonate. Chiar dacă parlamentarii care vor să voteze au fost supuşi unor oferte care mai de care mai oneroase, sunt convins că acest Guvern va cădea”, a subliniat Orban. Liderul liberal a subliniat că în cea mai pesimistă evaluare vor fi 241 de voturi. În cea mai optimistă, 245. Toţi parlamentarii PNL sunt prezenţi şi a reafirmat că aceştia vor vota la vedere, a conchis Orban. Citeşte şi: Viorica Dăncilă, anunţ de ULTIMĂ ORĂ înainte de votul pe MOŢIUNEA DE CENZURĂ loading...

