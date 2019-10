Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă, anunţ de ULTIMĂ ORĂ înainte de votul pe MOŢIUNEA DE CENZURĂ

Preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, susţine că social-democraţii care vor vota joi moţiunea de cenzură împotriva Guvernului se vor compromite politic şi nu vor fi iertaţi dacă vor trăda "partidul care i-a adus în Parlament". Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi, la Parlament, că nu are emoţii cu privire la moţiunea de cenzură şi a spus că oamenii din teritoriu nu i-ar ierta pe cei din PSD care ar vota în favoarea moţiunii. "Nu, nu am emoţii. Moţiunea nu va trece",a declarat premierul. MOTIUNEA DE CENZURA 2019. "Eu cred că acest lucru îi va compromite din punct de vedere politic, dacă fac acest lucru, mai ales având în vedere semnalele primite din teritoriu. Cred că nimeni, nu este vorba de membrii partidului sau de parlamentari, nimeni nu-i va ierta dacă astăzi vor trăda partidul care i-a făcut, i-a adus în Parlamentul României", a spus Dăncilă, la Palatul Parlamentului, înaintea dezbaterii şi votului pe moţiunea de cenzură, întrebată cu privire la eventuala situaţie în care social-democraţi vor vota împotriva Guvernului.



Ea a reiterat că nu are emoţii şi că are încredere că moţiunea nu va trece de votul parlamentarilor.



"Înlocuim actualul Guvern cu ce? Nu au program de guvernare, nu ştim cine vine la guvernare şi cred că acest lucru spune multe", a afirmat preşedintele PSD. Moţiunea de cenzură. Fifor: Sunt 35-40 de parlamentari care nu vor vota moţiunea, Viorica Dăncilă a venit la Parlament cu mai mult de oră înaintea începerii dezbaterilor asupra moţiunii. Ea a avut o discuţie cu preşedintele Camerei Marcel Ciolacu, în biroul acestuia. Cea de a şaptea moţiune de cenzură din actuala legislatură şi a patra împotriva Cabinetului Dăncilă este dezbătută joi în plenul Camerelor reunite, finalul fiind greu de prevăzut în condiţiile în care negocierile se desfăşoară până în ultimul moment, iar liderii PSD spun ferm că moţiunea nu va trece, în timp ce opoziţia este sigură de succes mizând pe voturi în plus peste cele 237 ale semnatarilor şi implicit peste minimul de 233 necesare. Secretarul geNeral al PSD Mihai Fifor afirmă că sunt 35 - 40 de parlamentari care nu vor vota moţiunea deşi nu sunt din PSD, fiind vorba despre cei care nu au semnat-o dar nici nu sunt social-democraţi sau despre cei care, deşi au semnat-o, nu o vor vota, văzând lipsa de alternativă.

