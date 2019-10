Articol publicat in: Politica

Moţiunea de cenzură. Teodorovici se inspiră din imnul PDL şi anunţă că moţiunile trec, PSD rămâne. "N-au cu ce"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 53 min) // Sursa: romaniatv.net Ministrul de Finanţe și al doilea om din fruntea PSD, Eugen Teodorovici, transmite un mesaj legat de moţiunea de cenzură: "apa trece, pietrele rămân. Tot cam așa stau lucrurile și cu acțiunile politice ale opoziției noastre…moțiunile trec, PSD rămâne". Foto: antena3.ro "Este o vorbă din popor...apa trece, pietrele rămân. Tot cam așa stau lucrurile și cu acțiunile politice ale opoziției noastre…moțiunile trec, PSD rămâne.



PSD rămâne singurul partid serios, stabil și sigur, singurul partid ancorat în realitățile noastre sociale și economice, care deține voința și capacitatea de a gândi și acționa coerent pe o scenă politică în care beția campaniei electorale și perdeaua de fum ideologic de la nivelul unei opoziții turmentate și agresive anulează orice așa-zisă miză.



Ceea ce va rămâne în urma acestui delir al voturilor pentru dărâmarea guvernului, se va transpune în idealul știrb și logica frântă a unei opoziții de conjunctură care nu își dorește în mod real să guverneze pentru că nu are nici cu cine și nu are nici cu ce!", scrie Teodorovici pe Facebook. Imnul PDL

