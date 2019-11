Motivul despărţirii dintre Cezar Ouatu şi Andreea Vilău, înainte de nuntă. O brunetă focoasă FOTO

„Cezar și Simona nu formează un cuplu pentru că se cunosc doar de o săptămână, dar sunt buni prieteni. Simona nu a fost motivul despărțirii lui Cezar de Andreea, ținând cont că despărțirea între cei doi avusese deja loc, în mare secret.

Cezar a ținut foarte mult la Andreea și a încercat să mențină vie iubirea dintre ei, dar nu a fost de ajuns ca doar unul să își dorească asta. Pe Simona a cunoscut-o ulterior prin intermediul unor cunoștințe comune. Momentan, Cezar si Simona sunt doar prieteni', au declarat surse apropiate artistului, scrie viva.ro.

Prieteni fiind, cei doi au fost surprinși de paparazzi ținându-se de mână și, mai apoi, luând prânzul, ca doi îndrăgostiți, la un restaurant de lux din Capitală.

Prima declarație a lui Cezar Ouatu după despărțirea de Andreea

„Am dreptul să fiu fericit şi cu asta am spus tot ceea ce însemn eu în momentul de faţă din punct de vedere sufletesc. Toţi greşim, nu suntem perfecţi. Andreea a trecut peste, dar eu am fost cel care a insistat şi mi-am dorit din plin relaţia, am cerut-o în căsătorie.

Nu a funcţionat relaţia, nu am avut un schimb afectiv pe care mi l-aş fi dorit. Femeia trebuie să aibă grijă de bărbatul ei. Eu sunt stimulat de un ceai la final de zi, ceea ce nu s-a întâmplat. Am simţit la Simona acea afecţiune foarte rapidă, deloc falsă", a spus Cezar Ouatu la Antena Stars.

Cine este Simona Iacob

Simona Iacob este creatoare de modă și, se spune, în cercul monden al Bucureștilor că s-ar fi iubit cu mulți bărbați cu bani, printre care și un fotbalist celebru ce i-a fost coleg lui Cristiano Ronaldo.