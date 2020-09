Motivul pentru care Aspirina din Las Fierbinţi a vrut să plece din România: "Oamenii îţi dau sentimentul că nu au nevoie de tine"

"Mă apucă o furie de nedescris. Din păcate, ascultam pe cineva zilele trecute vorbind despre învățământul românesc și mi-am dat seama că au trecut degeaba 30 de ani. Că nu s-a întâmplat absolut nimic și că suntem și noi la fel de vinovați ca părinții noștri.

30 de ani, noi ne-am condamnat părinții că au stat și nu au spus nimic, dar, la fel de bine, poate să mă condamne și fata mea, că am stat 30 de ani fără să iau atitudine. Atitudine împotriva tăierilor de păduri, a faptului că nu avem șosele, nu avem școli cu baie și apă la sate. Aș fi putut să devin o activistă, dar sentimentul că aș putea să greșesc cu Ana, m-a făcut mai egoistă. Dar acum îmi pare rău, pentru că știu că aș fi putut să devin o activistă.

Am vrut să plec din România chiar de curând. Din nou mi-a venit acest gând, dar mi-am dat seama că nu am putere să plec. Am vrut să plec pentru că uneori oamenii îți dau sentimentul că nu au nevoie de tine. Uneori ai nevoie să fii recunoscut sau ajutat mai mult decât se întâmplă", a declarat Mirela Oprişor pentru stirileprotv.ro.

Mirela Oprişor este soţia scenaristul serialului Las Fierbinţi, Mimi Brănescu

"Acasă ne purtăm normal, facem lecţiile cu fata noastră, eu mă ocup de mâncare, unul din noi duce gunoiul. E minunat să ai asemenea întâlniri în fiecare zi", a declarat Aspirina.

Mirela Oprişor şi Mimi Brănescu au împreună o fetiţă. "Fetiţa are 9 ani. Sper că nu se va face actriţă, deşi a jucat şi ea în "Las Fierbinţi", dar şi în noul film al lui ­Cristi Puiu. Ana e un copil cuminte, mă ascultă şi chiar mă mai ajută la treburile casnice", a mai spus Mirela Oprişor.