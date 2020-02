Motivul pentru care Cosette Chichirău nu a participat la dezbaterea de la Iaşi: Ni s-a dat un ultimatum

La dezbaterea programată, duminică, la Iaşi între candidaţii PLUS şi USR la primărie, respectiv Liviu Iolu şi Cosette Chichirău, a venit doar reprezentantul PLUS, după ce Cosette Chichirău a anunţat cu o zi în urmă că anulează întrunirea, întrucât doreşte să iniţieze o discuţie mai largă la Iaşi pentru constituirea unei alianţe la nivel local, potrivit Adevărul.

Liviu Iolu a declarat că pentru PLUS este neprotocolar ceea ce s-a întâmplat, motivând că dezbaterea a fost decisă de comun acord cu Cosette Chichirău. „Ăsta era scopul, să ne prezentăm programul, atât eu, cât şi candidatul USR, ca apoi să alegem cea mai bună echipă pentru Iaşi. Nu am discutat direct cu doamna Cosette Chichirău, am fost doar anunţat că ea a amânat dezbaterea. Pentru noi este neprotocolar cel puţin, pentru că am decis împreună că facem această dezatere şi trebuia s-o ţinem împreună. Nu cunosc motivele", a declarat Liviu Iolu, candidatul PLUS la Primăria Iaşi.

Candidatul USR pentru primăria Iaşului, Cosette Chichirău, a motivat pe un grup intern al partidului motivul pentru care a decis să nu meargă la dezbatere. Potrivit unor surse „Adevărul”, aceasta a precizat că la o negociere anterioară, PLUS a dat un „ultimatim”: fie îl desemnează pe Iolu drept candidatul alianţei la Iaşi, fie „nu negociem nimic”.

„Joi am avut o întâlnire destul de productivă cu colegii de la Plus Iaşi. Am pornit de la puncte de vedere divergente, dar ne-am apropiat suficient pentru a fi încrezători că ajungem la o soluţie vineri. Paritatea finală putea fi de 2:1 (USR:Plus) sau chiar mai bine pentru Plus pe municipiul Iaşi. Vineri după-amiază ni s-a dat un ultimatum: ori Liviu Iolu la primărie ori nu negociem nimic (liste de consilieri locali sau judeţeni). Mie mi s-a «oferit» primul loc la Camera Deputaţilor. Ne-am ridicat de la masă pentru că politica matură nu se face prin ultimatumuri. Politica matură respectă locuitorii unui oraş, nu îi insultă. Am propus colegilor de la Plus să amânăm dezbaterea pentru a ieşi din politca propriului buric şi a consulta şi alţi actori politici ieşeni. Nu trebuie să fiu eu candidatul unic al dreptei pentru Primăria Iaşi, dar nu poate fi cineva care nu este din Iaşi, nu locuieşte în Iaşi şi nu este cunoscut în Iaşi”, a subliniat Cosette Chichirău.