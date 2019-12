Motivul real pentru care Ianis Hagi a ajuns rezervă de lux la Genk. Fostul antrenor l-a dat de gol pe fiul lui Gică Hagi

Felice Mazzu, fostul antrenor al lui Ianis Hagi de la Genk, a dezvaluit ca romanul nu este un fotbalist ce poate fi utilizat in mai multe sisteme de joc, putand juca pe un singur post, cel in spatele varfurilor.

"Uitati-va la Ianis Hagi! E un fotbalist foarte bun, dar intr-o linie de mijloc de trei nu e potrivit. Am vorbit cu el ore in sir despre acest aspect. El poate juca doar in spatele atacantului, dar restul echipei trebuie sa joace in functie de el. In acest mod s-a compromis", a declarat Felice Mazzu pentru Het Laatste Nieuws.

Dupa plecarea lui Felice Mazzu, Ianis Hagi a fost readus in echipa de noul antrenor, Hannes Wolf, dar la ultimul meci de campionat a ramas din nou pe banca de rezerve. Presa belgiana a scris ca s-ar putea ca Ianis Hagi sa plece in perioada de mercato din iarna de la Genk.