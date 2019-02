Motociclistul care l-a făcut KO pe Mircea Badea, un nou mesaj pe Facebook. "Dacă voi dispărea..."

"Va multumesc tuturor pentru sustinere, va rog sa ma credeti ca am fost placut surprins de mesajele de felicitari, nici acum nu am avut timp sa le citesc pe toate. Va doresc multa sanatate si intelepciune in viata, meciul de sambata a demonstrat inca o data ca ele se completeaza una pe alta.

Mi-as fi dorit ca rezultate mele internationale, unde am luptat cu sportivi de top, care au adus un mic aport de prestigiu tarii noastre sa fi avut macar 10% din mediatizarea ultimului meci.

Ps: Daca voi lipsi o perioada lunga de pe fb inseamna ca am contul suspendat, deja am primit report de la hateri privind opiniile mele pro normalitate si bun simt, oricum in cazul in care mai marii fb ma considera incomod nu este nici o problema, dragoste cu sila nu se face”, a scris Teodor Tedi Emi pe Facebook.

Mircea Badea n-a reușit să-și ia revanșa în fața lui Teodor ”Tedi” Emi, motociclistul care l-a doborât în urmă cu cinci ani. Mai mult, de data aceasta înfrângerea a fost chiar mai umilitoare. Cinci secunde a durat ”lupta”.