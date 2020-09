Mutare surpriză la Antena 1! Patrizia Paglieri, în juriu la Chefi la cuţite

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi bucătari din România. Juratul de la "Chefi la cuţite" a povestit despre începuturile sale în bucătărie. Prima oară a făcut o tocăniţă de cartofi, îndrumat de bunica sa prin telefon.

"Aveam vreo șapte ani când am gătiti prima oară, eram la Brașov și am sunat-o pe bunica. Am stat cu ea la telefon până am făcut o tocăniță de cartofi. A fost cea mai scumpă mâncare pe care am gătit-o vreodată, pentru că factura de la telefon era enormă. Nu aveam nici speaker, așa că ascultam ce îmi spunea, mergeam și executam, mai reveneam pentru o întrebare… Vă dați seama cât a durat.

Am lucrat prima oară la Hotel Flamingo din Eforie Sud, eram un fel de bellboy. Aici l-am cunoscut și pe chef-ul de care voi povesteați mai sus. Un an de zile am fost și eu șef… șeful cartofilor. Cred că am curățat tone. Pe vremea aia, nu existau cartofi tăiați și congelați, totul se făcea manual. Toamna se achiziționau legumele, se țineau în beci. Ceapa și morcovii se țineau în nisip, ca să se păstreze mai bine", a declarat Cătălin Scărlătescu pentru Viva.ro.