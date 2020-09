Mutaţii noi ale virusului care provoaca COVID-19. Explicaţiile profesorului Didier Raoult, cel mai cunoscut microbiolog francez

Didier Raoult, cel mai cunoscut microbiolog francez, a spus ca cercetatorii au descoperit sapte mutatii ale coronavirusului in timpul unei analize a testelor COVID-19 din timpul verii. Una dintre aceste tulpini a fost adusa de oameni veniti din nordul Africii in iunie, dupa ce Franta a relaxat masurile anti-pandemie. De atunci, aceasta tulpina a disparut in Franta, insa a fost inlocuita de altele mai contagioase, a explicat Didier Raoult.

"Sunt mai putin severe, asa ca ceva se intampla ceva cu acest virus, ceea ce il face diferit. Mutatiile pe care le avem acum sunt o versiune destul de degradata a formei initiale. Cel putin asta este impresia noastra", a spus Didier Raoult.

Mai multi oameni de stiinta contesta afirmatia lui Didier Raoult din cauza ca acesta a sustinut utilizarea hidroxiclorochinei ca tratament pentru COVID-19, mai scrie sursa citata. El a fost criticat pentru ca a insistat ca hidroxiclorochina si-a dovedit eficacitatea dupa ce a realizat teste pe un esantion redus de pacienti.