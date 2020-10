"Nadia şi Nicu Ceauşescu au avut o relaţie dorită, acceptată". Un cunoscut comentator tv demontează mitul urban al unei relaţii forţate

Ionel Stoica a ieșit la pensie din 2015, iar în luna decembrie împlineşte 70 de ani. Într-o apariţie la GSP Live el a povestit mai multe momente inedite din carieră, inclusiv momentul când a fost scos de pe post de Elena Ceauşescu. "Și vine momentul cu Marina Voica. Venea dinspre mare și cânta ceva ca o declarație de dragoste, în doi peri. Nu prea înțelegeai cui îi e adresată. Și ea venea spre mine, părea că-mi face mie o declarație. Eu mă dădeam în spate, ea venea. La un moment dat, m-a luat de braț. E, Coana mare a luat foc în fața televizorului: "Ce face aia acolo? Vrea să-l ia pe băiatul ăla acolo, pe televizor?". A dat telefon: "În ce s-a transformat stațiunea asta....

Am fost anunțat în cască: "Ionel, am fost scoși de pe post". Mă sună Tudor Vornicu: "Ce-ai făcut, mă? S-a luat foc la Neptun. La 7, vii la intersecție că trebuie să mergem la Neptun". Mai fusese un moment care a deranjat foarte mult. A cântat în emisiune și Jeanina Matei, care avusese o idilă cu Nicu Ceaușescu. A luat foc și din cauza aia. Am mers la Neptun, am stat vreo jumătate de oră la intrarea în complexul lor. Așteptam să ne bicuie cineva, să ne bată în cuie. Și apare Nicu Ceaușescu. "Ce e cu voi aici?". I-au povestit ăștia. A plecat și după un sfert de oră s-a întors: "S-a rezolvat! Plecați, dar ăsta mic să nu mai apară la televizor!. Vreun an și jumătate-doi îmi mai apărea la televizor doar mâna. Să nu cumva să-i aduc aminte Coanei", a spus Ionel Stoica, la GSP Live.

Fostul realizator de la TVR a povestit şi câteva momente cu Nadia Comăneci. "Am reușit să iau o aprobare de la ministru să filmez în timpul unui examen special de admitere la IEFS (n.r. - Institutul pentru Educație Fizică și Sport), dat după Olimpiada de la Moscova. Atunci au mai dat Patzaichin, Carmen Bunaciu, Sorin Rusu. Am intrat întâi în sala unde Nadia dădea examen la anatomie, aia era proba cea mai grea. Nadia avea cartea deschisă pe genunchi, o mai scăpa pe jos, ăia se făceau că nu văd. Avea scris pe pulpe, pe mâini, chestii, scheme. Nadia se descurca", a mai povestit Ionel Stoica.

În altă ordine de idei, acesta a comentat şi relaţia dintre Nadia Comăneci şi fiul fostului dictator, Nicolae Ceuşescu. "O relație între ei a fost. Nu fac eu pe bârfitorul, dar au avut o relație. Dorită, acceptată, nu forțată, cum s-a spus după aia. Nu vreau să intru în amănunte, dar știu că a fost o relație între ei. Ea era chemată de el la Costinești, stăteau într-o vilă. Acolo era fieful lui de vară", a mai spus Ionel Stoica.