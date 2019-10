Articol publicat in: Sport

Naomi Osaka, decizie surpriză. A anunţat că renunţă la cetăţenia americană

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Naomi Osaka, deţinătoarea titlului la Australian Open şi fostă număr 1 mondial, a anunţat joi că renunţă la cetăţenia americană, pentru a putea reprezenta Japonia la Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Tokyo. Legislația din Japonia stipulează că un japonez cu multiple cetățenii este obligat să aleagă una singură înainte de a împlini vârsta de 22 de ani. Naomi Osaka va împlini 22 de ani săptămâna viitoare, pe 16 octombrie și cu toate că până acum a reprezentat doar Japonia în circuitul WTA și în Fed Cup, ea fost nevoită să aleagă oficial între cetățenia japoneză și cea americană. Naomi Osaka s-a născut dintr-o mamă şi poneză şi un tată haitian şi are rezidenţa la Boca Raton, în Florida. În toamna anului trecut ea a adus Japoniei primul titlu într-un turneu de Grand Slam, câştigând US Open. "Este un sentiment minunat pentru mine să încerc să merg la Jocurile Olimpice și să reprezint Japonia. Cred că voi reuși să mă implic și mai mult luptând pentru culorile țării", a spus Naomi Osaka la radioul public din Japonia. loading...

