Napoleon Gheorghe, ameninţat cu MOARTEA în scandalul interlopilor. Nepotul antrenorului de la Dinamo l-a tăiat cu sabia pe Bebino

Napoleon Gheorghe, cadru în Ministerul Afacerilor Interne, a ținut să se disocieze de tot acest scandal.

"Nu am nicio legătură cu lumea și scandalurile interlope, iar faptul că numele meu a fost asociat cu un clan mafiot numit clanul țiganilor îmi aduce prejudicii profesionale și de imagine, implicându-mă fără temei în scandalul dintre nepotul meu, care nu are nicio legătură cu clubul Dinamo, și un alt tânăr. Nu cunosc și nu am nicio implicare în cearta celor doi, nu pot fi asociat, legat, de faptele altor persoane majore. Sunt foarte indignat de faptul că mai multe publicații au asociat și prezentat în mod intenționat și eronat numele meu și al clubului Dinamo cu informații false doar pentru a obține vizibilitate / rating", a spus Napoleon Gheorghe, citat de ProSport.

"În urma publicării articolelor de presă răuvoitoare, atât eu cât și familia mea am primit mai multe amenințări cu moartea din partea unor membri ai lumii interlope, care au luat de bune informațiile false prezentate în respectivele articole. Ce treabă am eu cu ce s-a întâmplat? Fiecare răspunde pentru faptele sale", a mai spus Napoleon Gheorghe.

"Cei care fac astfel de asocieri total aiurea nu-și dau seama că se joacă cu soarta unor oameni!? Așa se distruge imaginea unui antrenor care a acumulat peste 200 de titluri naționale cu sportivii clubului Dinamo și peste 100 de medalii internaționale", a mai precizat Napoleon Gheorghe.