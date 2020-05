Nava spaţială "Starship" a SpaceX a explodat în timpul unui test transmis în direct VIDEO

Firma deținută de Elon Musk a urmărit o dezvoltare mult prea rapidă a programului de zbor al navei, iar din acest motiv, nava, nepregătită corespunzător pentru lansare, a explodat. Explozia nu are legătură cu celalată lansare de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, care folosește un alt sistem de rachete.

Prototipul navei a dispărut într-o minge de foc în zona de testare de la Boca Chica a firmei SpaceX, totul fiind difuzat în cadrul unui livestream înregistrat de site-ul Nasa Spaceflight. Nu au fost raportate victime sau răniți.

A Starship prototype just exploded in Boca Chica, Texas during static fire testing. SpaceX was granted an FAA license yesterday to conduct suborbital flights, not sure when those first test flights will happen. Video/live feed from @NASASpaceflight pic.twitter.com/dqnQv1lqBV