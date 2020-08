Nelu Tătaru a cerut 10 milioane de vaccinuri anti-covid de la UE. "Să vedem câte vom primi"

"Am vrut sa asiguram macar la 56% din populatie. Sa vedem cate vom primi la nivelul Uniunii Europene din aceasta cantitate ceruta", a spus ministrul Sanatatii, care a explicat care sunt principalele zone de risc si de unde provin acestea: "Cea mai mare rata de infectare este in zonele Arges, Prahova, Dambovita, Galati, Brasov si Bucuresti. Zonele de risc sunt anumite zone turistice si zonele aglomerate. Zonele Arges, Prahova, Dambovita sunt zone de risc din cauza transporturilor navetistilor, iar pe locul al doilea sau al treilea se claseaza turismul. In celelalte zone, pe primul loc vin infectarile din turism".

Nelu Tataru a mai declarat ca Spitalul Militar de la Iasi va avea o sectie dedicata pentru pacientii COVID-19: "Vor fi 20 de paturi COVID la Spitalul Militar din Iasi".

Ministrul Sanatatii a mai explicat ca in aceasta saptamana a fost mai mult in teren, in vizite la Cluj.Napoca, Timisoara si Brasov pentru a putea evalua capacitatea de extindere a unor sectii de ATI si pentru a identifica si spitalele de linia a 4-a, care pot prelua la un moment dat.

"Suntem pregatiti sa gestionam aceasta situatie", a anuntat Nelu Tataru.