Nelu Tătaru a făcut anunţul: Suntem pe un val 1 prelungit. Cred că o să-l lipim cu influenţe din valul 2

”Uitați-vă ce înseamnă raportări în niște țări care au trecut în valul 2, în vreme ce noi mergem pe un val 1 prelungit și cred că o să-l lipim și cu influențe din valul 2 din celelalte țări”, a declarat Nelu Tătaru.

România oscilează la 4.000 de cazuri pe zi şi asta la o populaţie de aproape 20 de milioane de locuitor, în comparaţie cu Germania care are 80 de milioane de locuitori și 12.000 de cazuri noi, conform ultimului bilanț. Dacă ar fi să comparăm ce se întâmplă în Germania cu ce se întâmplă în România, situația noastră ar fi chiar mai gravă, cu atât mai mult cu cât, în ciuda numărului ridicat de teste, nu ne ridicăm la nivelul Germaniei nici din acest punct de vedere, nici din punct de vedere sanitar, în țara noastră fiind pusă presiune pe spitale de la 2.000 de cazuri/zi.

Au greşit autorităţile române în ceea ce priveşte gestionarea cazurilor de coronavirus? Anunţul făcut de Nelu Tătaru

"Întrebaţi dacă s-a greşit undeva. Nu cred că s-a greşit, ne-am adaptat cu sistemul medical pe care îl avem. Poate că s-a greşit în aceşti 30 de ani că nu am pus mai mult în sistemul medical românesc. Am fost nevoiţi în acest an să facem acea modernizare forţată a spitalelor. Cu cât s-au dotat spitalele în această perioadă nu cred că s-au dotat în cei 30 de ani", a susţinut Tătaru.