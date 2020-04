Nelu Tătaru: "În urma evaluării, este posibilă închiderea unor secţii de la Spitalul Universitar"

"Dupa cum stiti, Suceava este altceva. Incercam sa renastem un oras si sa ducem pe un fagas normal traseul epidemiologic. Parerea mea e ca trebuie acolo un echilibru intre rigoarea militara si raportul la meseria pe care ne-am ales-o.

In conditiile in care nu avem un management care sa faca fata la situatia de fata, ne gandim si la solutia asta, dar nu cred ca este necesar. AM schimbat la suceava un director civil cu altul si dupa o saptamana a clacat. Daca maine, cand facem evaluarea, vom constata ca e cazul, vom militariza si spitalul din Deva.

Orasul in sine nu il carantinam, mergem doar pentru nevoile medicale.

Azi am avut intalniri si la Brasov, iar activitatea medicala este in parametrii normali. Ramane sa vedem in zilele urmatoare activitatea medicala.

Eu nu ma refer la prime date medicilor, ci la vocatia si meseria pe care ne-am ales-o si trebuie sa aratam ca putem sa ne-o faem si in conditii mai grele. Cat mai avem, o luna sau doua de pandemie, trebuie aratat ca putem strange randurile.

Am avut o discutie cu domnul primar de la Sectorul 1, l-am pus in legatura cu doctorul Streinu Cercel, vor putea face acele screeninguri.

Nu e vorba de teste, ci de o imagine CT.

Exista posibilitatea ca testele facute la Timisoara sa fi fost gresite, s-a inceput retestarea. Testele finale ne vor da raspunsul.

La Spitalul Universitar este ancheta, DSP Bucuresti va face un raport. In acest moment nu exista riscul inchiderii, dar in urma evaluarii exista si posibilitatea inchiderii uneia sau a mai multor sectii", a spus Nelu Tătaru la România TV.