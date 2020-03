Nelu Tătaru, interviu EXCLUSIV din Centrul de comandă al Ministerului Sănătăţii despre coronavirus. "Vor veni zile şi mai grele"

Jurnalistul Victor Ciutacu a discutat cu Nelu Tătaru, noul ministru al Sănătăţii, despre măsurile pe autorităţile vor să le adopte odată cu creşterea numărului de persoane infectate cu noul coronavirus.

Victor Ciutacu: Obosit?

Nelu Tătaru: Sunt zile grele, vor veni zile și mai grele, dar le depășim.

Victor Ciutacu: Să o luăm pe repede înainte. Ne apropiem de scenariul 4. Există intenția guvernamentală de a lua noi măsuri mai drastice de a limita contactul persoană cu persoană, există alte interdicții pe care vrea Guvernul să le introducă?

Nelu Tătaru: Da, ne apropiem de scenariul 4. Scenariul 4, după 2000 de pacienți, avem pacienții cu simptomatologie ușoară sau asimptomatici vor fi tratați la domiciliu sub supravegherea medicilor de familie sau a voluntarilor - studenți, elevi la școlile sanitare sau rezidenți ani mici.

Bineînțeles că, odată trecuți la domiciliu, restricțiile sunt și mai mari. Ei sunt pacienți confirmați, chiar dacă asimptomatici, sunt confirmați, atunci restricțiile trebuie să fie totale. Vor semna și un document pe proprie răspundere sub incidența Codului Penal.

Cine va fi trimisă hrana bolnavilor de coronavirus îngrijiţi la domiciliu

Victor Ciutacu: Există și varianta de back-up din partea statului pentru aprovizionarea lor? Îţi asumi sub rezerva codului penal, dar nici să mori de foame…



Nelu Tătaru: Nu, nu. Ei vor primi inclusiv suport hrana, medicaţia din spital pentru simptomele uşoare, vor primi şi supravegherea zilnică pentru fiecare pacient. În contextul în care în scenariul 4 vor rămâne în spital doar cazurile medii, cazurile severe sau critice avem şi o decongestionare a spitalelor, pentru a se pregăti pentru cazurile critice şi grave.

Ne uităm în acest moment că avem 38 de pacienţi pe ATI, din care 31 sunt foarte grav. Aceşti 31 sunt pe suport ventilator, care aduce aportul de oxigen plămânilor foarte afectaţi de această boală. Acele pneumonii fulminante care duc la o insuficienţă respiratorie severă, insuficienţă multiplă de organ şi la deces.

Terapia intensivă rămâne, să spunem, etalonul pentru cazurile foarte grave. În contextul în care am făcut acel recensământ al paturilor de la ATI, al ventilatoarelor, al tehnologiei ECMO, acel plămân artificial.., Trebuie să înţelegem că lupta cu aceste cazuri grave vine şi în contextul existenţei sau nu a altor patologii conexe, în multiplele decese pe care le-am avut până azi putem vedea că peste 90% au comorbidităţi. Plecând de la diabet, de la…

Ministrul Sănătăţii: "E groaznic să alegi la un moment dat cine să traiască şi cine să moară"

Victor Ciutacu: Asta pe limbajul cetăţeanului obişnuit înseamnă alte boli…

Nelu Tătaru: Alte boli cronice care pot fi agravate de coronavirus. Am avut şi neoplazii în stadii terminale, care au decedat şi prin prezenţa coronavirus, poate au accelerat, dar cauza principală a fost neoplazia. Avem multă patologie cardiovasculară, respiratorie cronică, diabet, insuficienţe renale, ne uităm la cei care au fost dializaţi…



Victor Ciutacu: Domnule ministru, avem suficiente, suficiente n-are nimeni ventilatoare, dar există o rază de speranţă că prin importuri de ultima oră, prin mobilizare, situaţia va fi mai bună?



Nelu Tătaru: Da, noi avem în acest moment mai multe importuri pe care le facem. Sunt şi în derulare, săptămâna viitoare avem 3 transporturi aeriene care vor aduce atât materiale, atât echipamente de protecţie şi ventilatoare.



Victor Ciutacu: Deci nu doar materiale..



Nelu Tătaru: Nu, nu, şi materiale de protecţie, și materiale sanitare. Dacă ne uitam în Spania şi Italia, lupta se dă pe acele ventilatoare. Uitaţi-vă că şi în Spania şi Italia, deja ce este peste 65 de ani sunt scoase de pe ventilatoare şi sunt trecuţi cei tineri, care au nevoie. E groaznic să alegi la un moment dat cine să traiască şi cine să moară.



Victor Ciutacu: Dacă aţi fi în situatia asta, aţi avea inima să faceţi aşa ceva?



Nelu Tătaru: Vom trata fiecare pacient cu resursele pe care le avem. Italienii şi spaniolii au luat decizia, chiar dacă e drastică, că persoanele peste 65 de ani să nu fie puse pe ventilator. La un moment dat, cazurile critice sunt cele care cer oxigen. Cererea de oxigen se face ori pe un suport relativ, cu camera de presiune negativă, când pacientul încă respiră singur sau dacă nu pe acea respiraţie asistata, în care plămânul primeşte artificial acel oxigen de care are nevoie. Avem şi tehnologiile ECMO, în care e o circulaţie extracorporală a sângelui care e oxigenat artificial.

"Suceava rămâne un focar cu transmitere comunitară intensă"

Victor Ciutacu: Domnule doctor, vorbeați de recensământul paturilor de la ATI. Sunt două şcoli de gândire - cât mai multe locuri la ATI şi varianta B - construirea unor spitale de campanie, unde oamenii să fie feriţi de eventualele infecţii nozocomiale. Dvs. către care variantă optaţi? Sau mergeţi alternativ?



Nelu Tătaru: În acest moment, mergem pe ambele variante - şi spitalele tradiţionale, şi varianta spitalelor de campanie, cum aţi vazut şi dvs ROL 2-ul, dar şi celalalte spitale pe care le achiziţionam si noi - 2. Sunt cazuri care într-o primă intenţie e să ajunga la acel ventilator.

În China, 10-15% erau cazuri severe şi o mortalitate de 3%. În cazuri uşoare şi medii erau 82%. Italia şi Spania vedem că ne arată altceva, avem doar 52% cazuri uşoare şi medii, care stau acasă la dânşii, un 30-35% cazuri severe şi 10-14% sunt cazurile critice.

De la acel 3% care era mortalitatea aici avem creştere pe zi ce trece în Spania şi Italia, plecând de la cazurile critice de 10-15%. Sunt niste fenotipuri de expresie. Găsim 3 clustere importante în acest moment - e cel din Italia, cel din Spania şi cel din Israel. Noi cazurile grave de aici am avut. Cei care au venit prima dată de acolo, de aici au venit - Spania, Italia si Israel.



Victor Ciutacu: Domnule doctor, e testarea de masă, care a devenit un laitmotiv, cu soluţia calmarii psihice a populaţiei?



Nelu Tătaru: Daca ne referim la calmarea psihică, cred că da, în acest moment sunt două cereri în marea masă, că e personal medical sau populaţie de rând - echipamente şi testare. Vin cu echipamente - echipamentul nu te scutește de precauțiile pe care trebuie să le ai, ca și cadru medical mă refer. Cum ne îmbrăcăm, cum ne dezbrăcăm, cum folosim acest echipament, în ce situații folosim acest echipament? INSP are pe pagina sa, precum și distribuția din teritoriu, ce trebuie să folosească fiecare cadru medical în funcție de locul în care lucrează. Secțiile expuse cel mai mult sunt secțiile de primiri urgențe, secțiile de ATI și de boli infecțioase.

Ce înseamnă transmiterea locală de coronavirus

Victor Ciutacu: Și oamenii ăia sunt echipați corespunzător?



Nelu Tătaru: Au început să primească echipamente. Eu până a nu merge în teritoriu. Noi avem aici în centrul de comandă în fiecare zi raportările de stocuri pe care le au fiecare spital, fiecare DSP, fiecare spital de boli infecțioase.



Victor Ciutacu: Cele de la Suceava stăteau sub cheie o parte dintre ele.



Nelu Tătaru: Aici e o problemă de management local și am putut să văd asta când am fost în teritoriu.



Victor Ciutacu: Da, dar problema de management local a bubuit un sfert din cazurile de la acest moment.



Nelu Tătaru: Şi încă nu s-a oprit. Nu s-a oprit. Suceava rămâne un focar cu transmitere comunitară intensă.



Victor Ciutacu: Ce înseamnă transmitere comunitară intensă? Că tot discută şi…lumea vrea să vă audă pe limba ei.



Nelu Tătaru: Nu avem o sursă cunoscută, dar avem contacții care au facut infecţie şi care transmit mai departe. Acea sursă umblă liberă. Până atunci erau cazurile care veneau de afară, nu aveam comunitar. Veneau, aveau contact,…



Victor Ciutacu: Deci e unul care are în el, împrăştie şi autoritatile habar n-au de el…



Nelu Tătaru: Dacă ar fi numai 1, în general sunt mai mulţi…Am avut până acum peste 200.000 de concetăţeni care au venit şi ne mai aşteptăm.



Victor Ciutacu: Doar 200.000?



Nelu Tătaru: Care au venit şi au fost luaţi în evidenţă la graniţă din zonele care în acel moment când au venit ei erau galbene şi roşii.



Victor Ciutacu: Dacă faceţi un total s-ar putea să ajungeţi spre milion…



Nelu Tătaru: Și eu zic la fel..



Victor Ciutacu: Din care ati testat sau n-ati testat…?

Nelu Tătaru: În acest momen, am carantinat mai mulți dintre ei şi atunci îi poţi testa, pentru ca îi ai sub ochi. Am izolat mai mulţi dintre ei, vedeţi si dvs, avem peste 130.000 de izolaţi în momentul ăsta şi peste 8000 în carantină. Cei din carantină se testează, cei din izolare se testează în momentul în care prezintă simptomatologia în cele 14 zile. Testările se fac după un protocol …



Victor Ciutacu: O sa ma intorc la asta, pentru ca se striga in cor testati, testati…



Nelu Tătaru: Avem cazurile care vin din zonele de risc, cele care sunt pozitive se interneaza, daca sunt negative daca sunt din zone rosii raman in carantina, unde sunt testati…a 12-a si a 13 a zi cu doua teste negative sau sunt cei care sunt in izolare voluntara la domiciliu si care sunt testati daca apare simptomatologia. Alte cazuri care sunt testate sunt cei din spitalizare la indicatia medicului, inainte de a le face externarea, cei care prezinta la UPU cu simptomatologie respiratorie inferioara, cu pneumonii, si care nu au contact aparent cu o zona de risc sau cu cineva care ar avea. Sunt cadrele medicale care au contact cu acest…



Victor Ciutacu: Si aici este o discutie - cadrele medicale se plang multi ca nu sunt testati si le e frica sa mai mearga.. Sunt unii care intra preventiv in concedii medicale…



Nelu Tătaru: Aici ar trebui sa stie si sa inteleaga un lucru - sunt testati cei care au avut contact cu acel pacient. Prezenta unui rezultat pozitiv declanseaza o ancheta epidemiologica care merge in spate cu contactii acestui cadru medical, atunci sunt testati si ei, si la randul lor contactii contactilor in cazul in care se pozitiveaza cineva. Nu poti testa masiv numai pentru ca esti in prima linie. Si maine esti in prima linie. Asta ar insemna sa facem o testare dincolo de ancheta epidemiologica si sa testam mereu doar pentru ca suntem in prima linie. Cred ca teama sa ia o alta turnura si sa fim mai degraba precauti prin echipamentul pe care il purtam, prin discutia pe care o avem cu pacientul, prin relationarea de informatii cu dansul, care sa fie corecta - de unde vine, cum vine, daca in ultima perioada a avut contact cu cineva care era racit sau care venea din zone, cu cineva care la randul lui…



Victor Ciutacu: Credeti ca eu imi amintesc acum daca m-am intalnit cu cineva care era racit in ultimele 2 saptamani? Va intreb…



Nelu Tătaru: Daca nu va aduceti aminte s-ar putea sa fie un risc…



Victor Ciutacu: S-ar putea sa ma lase si pe mine memoria, nu e ca si cum toata lumea ar minti..Bun, daca nu recunosti de unde vii, e una..Dar te-ai intalnit cu cineva racit? Nu stiu…



Nelu Tătaru: Bun.. ati venit cu o simptomatologie, nu aveti contacte, sunteti testat in momentul ala…Deci testarea s-a largit si la aceste persoane…



Victor Ciutacu: Domnule doctor, mai sunt unele categorii si mi-am notat aici …de oameni care reclama si discuta necesitatea testarii…vanzatorii de la merketuri, la farmacisti, la curierii care livreaza marfa online…politisti, armata, jandarmi…



Nelu Tătaru: Daca dezvolta o simptomatologie…doar daca dezvolta…



Victor Ciutacu: Deci nu e ideea de testare preventiva…



Nelu Tătaru: Este, dar cand va fi urmatoarea testare preventiva? Pun intrebarea…El iese negativ azi, se duce la servici…se intalneste…peste doua zile iar merge la serviciu… si iar. nu putem face in afara unei anchete. avem contact pozitiv, toti contactii acestui contact se testeaza.



Victor Ciutacu: Va incurca cu ceva proiectul lansat de medicul Streinu Cercel impreuna cu doamna Firea cu cele 10.000 de teste?



Nelu Tătaru: - Nu,nu …



Victor Ciutacu: Daca as vedea un sondaj pe 10.000 de oameni…m-as duce in cartierul ala



Nelu Tătaru: În contextul unui studiu epidemiologic, tot sprijinul, dar noi ca minister testam in contextul unei anchete epidemiologice.



Victor Ciutacu: Pe banii Primariei Capitalei daca se face…



Nelu Tătaru: Pot face, pot face…



Victor Ciutacu: Intreb…trebuie sa dati aprobare?



Nelu Tătaru: INSP printr-un protocol cu Primaria Capitalei pot face acest studiu. Eu nu am o problema..



Victor Ciutacu: Dar nu e finantare din partea ministerului



Nelu Tătaru: Nu nu…Ministerul finanteaza un tip de testari.



Victor Ciutacu: Nici nu va opuneti



Nelu Tătaru: Nu, nu. Atata timp cat studiul e facut de o unitate medicala in contextul pandemiei, iNSP studiu public…



Victor Ciutacu: Banuiesc ca nu fug cu rezultatele testarii acasă.

Nelu Tătaru: NU…E efectiv un studiu. nu poti spune testare in masa, e un studiu.



Victor Ciutacu:- Da, evident…



Nelu Tătaru: Cum s-a prezentat problema, de testare in masa …



Victor Ciutacu: Iertati-ma, antecesorul dvs a prezentat asa si ne anunta ca 2 milioane de cetateni ne trezim cu baietii la usa….



Nelu Tătaru: Da…nu a fost corect inteleasa si cred ca s-a lamurit.



Victor Ciutacu: Nu aveti dvs responsabilitatea…am vazut scandal cu cei 700 de rezidenti…e o actiune solicitata de MS si ca Primaria Capitalei pune la dispozitie spatiul. Am intrebat-o pe doamna primar.. Mi-a spus ca a solicitat MS si ca a pus la dispozitie spatiul…



Nelu Tătaru: Nu are de ce sa fie vinovata, dpmdv TEL VERDE e o linie a MS, trebuie gestionata de MS. avem peste 6000 de apeluri pe zi, isi gaseste utilitatea si degreveaza 112 si DSP-urile.



Victor Ciutacu: Ma uitam pe datele de azi, mi se pare incredibile..au parut decese la 35-36-37 de ani…



Nelu Tătaru: Da, avem clustere in Italia si Spania unde vedem si aceste varste…



Victor Ciutacu: Aveau si comorbiditati?



Nelu Tătaru: Asta doar in examen patologic poate detecta… in examene clinice nu am vazut comorbiditati facute la aceste persoane. sunt evidentiati ca infectii respiratorii, testati, fara link epidemiologic si venit rezultatul pozitiv. tocmai in urma testelor pe care le-am extins. urmeaza ca anatomia patologica sa ne arate daca aveau si comorbiditati. dar din modelul italian si spaniol, am vazut ca se adreseaza si grupelor de varste mai tinere. noi in acest moment avem un 40-49 media de varsta a celor care se imbolnavesc, dar vedem ca aceste cazuri care erau specifice peste 65 de ani au inceput sa coboare ca si varsta.



Victor Ciutacu: Exista o estimare a varfului pandemiei?



Nelu Tătaru: Da, dupa estimarile noastre ar fi in a doua jumatate, spre 20 -25 aprilie. ar fi un varf. am fi la o saptamana dupa sarbatorile pascale, asteptand si afluxul de concetateni care vor veni. in functie de nr celor care vor veni la ATI …vom vedea daca acest varf va fi mai ascutit sau mai domol, fiind mai ascutit si rapid, vom forta si incarca sistemul sanitar. daca e mai lent, ne va permite sa tratam, sa externam si sa eliberam acele paturi.



Victor Ciutacu: Ati reusit sa faceti spitalele suplimentare?



Nelu Tătaru: Azi am dat ordin cu aceste spitale, sunt spitalele din acest moment, faza 2 care vor veni cele de neologie si in sfarsit cele judetene.



Victor Ciutacu: Un spital ca cel de la Ana Aslan…trebuie sa tragi curent, sa tragi apa, oxigen..



Nelu Tătaru: Spitalul ROL 2 are de toate, inclusiv CT.



Victor Ciutacu: Şi restul?



Nelu Tătaru: Complet, complet..avem 2000 de paturi in clinicile de boli infectioase, clinicile vor veni cu inca 8000 de paturi in care putem interna pacientii. depinde f mult de severitatea bolii. severitatea va forta sau nu ATI, ventilatoarele si suportul cardio vascular.



Victor Ciutacu: Stiu ca in zonele spitalelor mari nu se mai opereaza si trateaza decat urgentele. intrebarea e…noi am luat decizia manageriala si redactionala sa fim 2 trupe - 1 de treaba si una de rezerva…intrebarea e..nu ar fi mai util ca doctorii aia, care oricum…o freaca la ora actuala, cei care nu au garzi…sa stea acasa si eventual sa fie chemati in ca



Nelu Tătaru: Sunt recomandarile pe care le-am facut fiecarui manager in parte. Personalul sa fie organizat pe mai multe echipe. odata cu scaderea nr de cazuri vor putea fi trecute in rezerva anumite echipa. face si facila netransmiterea intre echipe..poti sa vii cu urmatoarea daca ti-a cazut o echipa. sunt recomandari.



Victor Ciutacu:- E la latitudinea managerilor de spital? e si vb de salarii..se vor intreba oamenii.



Nelu Tătaru: Nu nu ei vor lucra, isi vor face orele. personalul medical ca cel din MAPN sau MAI nu au voie, cum se intampla cu ceilalti parinti, care 1 poate sta cu copiii. aici cei doi parinti care sunt in sistemul sanitar MAI si MAPN..raman la serviciu pe ture, urmand sa primeasca la salariu 75% in plus. rtocmai pentru a putea organiza pe cineva sa ramana cu copiii.



Victor Ciutacu: Cad si medicii pe capete, exemplul de la Suceava e viu si inca miscator..de asemenea am vazut la Arad povestea asta. exista o solutie? ii ascundeti in case si cine ramane?



Nelu Tătaru: Solutia ramane acel echipament de protectie corect purtat.

Victor Ciutacu: Si poate un medic infectat sa faca tratament?



Nelu Tătaru: Poate..fiindca face tratament unor oameni tot infectati. un medic asimptomatic poate lucra in continuare, tratand pacientii cu coronavirus.



Victor Ciutacu: - Mai are moral de medic?



Nelu Tătaru: Il va avea si mai tare…fiindca va incerca sa il salveze pe cel de langa el ca si cum s-ar salva pe el. numai cel care il intelege pe celalat poate face un lucru in deplinatatea fortelor sale.

Cum se transmite coronavirusul

Victor Ciutacu: Virusul asta se transmite in aer? Cat supravietuieste? sta 3 zile pe plastic…



Nelu Tătaru: Nu am vazut un studiu oficial…sunt doua tipuri de transmitere -aerogena si cea de pe suprafete. am tusit, am stranutat pe suprafata, cineva a trecut sau am trecut cu pantoful, ne-am legat la sireturi, mana nespalata am dus-o la ochi,la nas, la gura..



Victor Ciutacu: Rezista pe haine??



Nelu Tătaru: Rezista dar studiile si verificarile noastre, pana in 8-9 ore. unii spun mai putin, altii dau si zile. noi nu am trecut de 8-9 ore.



Victor Ciutacu: Strict ca utilitate..ca medicul Arafat spunea ca intram in casa, ne dezinfectam, scoatem toalele de pe noi si direct in masina de spalat.



Nelu Tătaru: Cat o fi rezistand, el nu rezista la apa cu sapun, la solutiile pe baza de clor si alcool 70%.



Victor Ciutacu: Apa si sapun…



Nelu Tătaru: Dupa fiecare gest ne spalam. ne spalam si ne dezinfectam ..



Victor Ciutacu: Sunt pe piata?



Nelu Tătaru: Au inceput sa apara pe piata. se gaseau acum 1-2 saptamani destul de greu…Noi, ca MS, aprovizionam tot ce inseamna spitale si DSP. DSU aprovizioneaza ambulanta, smurd si upu.



Victor Ciutacu: Cetateanul se duce la farmacie si supermarket



Nelu Tătaru: Fiecare farmacie isi are furnizorii…unifarm aprovizioneaza prin contracte si aceste farmacii in masura in care se poate.



Victor Ciutacu: Ştiti ce a mai disparut? forfecutele si pilele de unghii din farmacii. ati inchis pravaliile specifice..



Nelu Tătaru: Izolarea voluntara la domiciliu implica si aceste lucru. distantarea sociala, evitarea aglomerarilor e o regula de baza. de aceea si acasa la noi deschidem geamul si il lasam o perioada.



Victor Ciutacu: La Suceava si Bucuresti, practic asigura aproape 50% din numărul de infectati. exista varianta de tip … circula legenda inchiderii bucurestiului. se poate inchiderea unei zone? cum poate functiona?



Nelu Tătaru: Din cele 1700 de cazuri, 380 sunt in bucuresti, peste 400 in suceava. avem focare accentuate in suceava, in bucuresti e transmitere moderata. daca exista o accelerare, se poate lua in calcul izolarea. Evolutia focarului de la suceava poate impune si alte masuri - pana la a restrictiona sau izola acel focar.

Victor Ciutacu: Si mai ies?



Nelu Tătaru: In acest context, populatia ramane…cei care vin trebuie sa stie ca acolo raman, in afara celor de la utilitati, de la eu stiu, unitati medicale, politie, jandarmi..sunt cei care pot intra si iesi cu acele echipamente de protectie.



Victor Ciutacu: Legislativ se poate doar prin ordonanta militara



Nelu Tătaru: Ordonanta militara, se mai poate da decret dar in contextul in care avem evolutii rapide si vedem ca nu se respecta regulile de izolare.



Victor Ciutacu: A folosit la ceva armata?



Nelu Tătaru: A decongestionat putin ce facea jandarmeria…cei care nu respectau izolarea, jandarmeria a facut si veerificari si paza la locatii.

Victor Ciutacu: …Intimidare..nu s-au intors doar academicieni din Occident…am vazut armata pe strazi intre Universitate si Unirii..aia daca se apuca sa sparga case, se apuca in cartiere marginase. Nu numai la noi se intampla aveste lucruri..si in italia,si in spania, si in statele unite..ii luau de pe plaja.



Nelu Tătaru: IN CONTEXTUL in care vrem sa limitam focarele avem 2 lucruri - ce facem in tara izolarea, tratamentul si inchiderea in izolare carantina a posibilelor surse si evaluarea corecta a celor care vin din afara tarii.



Victor Ciutacu: Izolarea asta in masa genereaza efecte in mediul econ



Nelu Tătaru: Trebuie sa intelegem…noi sustinem tot ce inseamna cazare, masa, efecte…sunt cheltuieli. dar daca vrem sa se termine in cerc restrans, treb sa facem acest lucru. sunt si vor fi probleme economice.



Victor Ciutacu: Sunteti alimentati din bugetul de stat, care e alimentat de taxele alora cu pravaliile inchise acum



Nelu Tătaru: In lupta cu virusul, daca am fi pragmatici, daca am sta cel putin 6 saptamani toti in casa si nu ar intra nimeni in romania am putea vindeca aceasta boala.

Despre închiderea graniţelor din cauza coronavirus

Victor Ciutacu: Putem inchide total grantiele?



Nelu Tătaru: Pentru cetatenii romani nu le putem inchide niciodata prin constitutie, tocmai de-asta ne bazam pe acea chemare facuta in urma cu cateva saptamani…daca au probleme imp in romania sa vina, daca nu, nu.



Victor Ciutacu: În afara de apel nu aveti ce sa faceti…



Nelu Tătaru: Nu..decat sa restrictionam deplasarile



Victor Ciutacu: Oamenii se uita si se gandesc daca vin sau nu acasa..vine un avion din tarile care ne dor pe noi..ce se intampla cu respectivii oameni cand au aterizat pe Otopeni?



Nelu Tătaru: Stim de unde vin prin Politia de Frontiera. intra pe un culoar, sunt chestionati de unde vin, daca au simptomatologie…sunt evaluati de medic. chestionarele le completeaza in avion si cand ajung sunt evaluati de medici. daca nu au nicio problema, merg in izolare la domiciliu…



Victor Ciutacu: Semneaza hartie…?



Nelu Tătaru: Semneaza pe raspundere, da…Daca au febra, sunt trimisi spre spital unde sunt investigati.



Victor Ciutacu: E dus la spital sau se duce?



Nelu Tătaru: Vine ambulanta si il ia…Daca vine in zona rosie e considerat deja suspect…dupa ced merg in carantina cei rosii, cei din zonele galbene merg in izolare. daca sunt asimptomatici.

Starea de urgenţă s-ar putea prelungi

Victor Ciutacu: Starea de urgenta e pe o perioada limitata. Exista la ora asta … premiza prelungirii?



Nelu Tătaru: Daca avem o evolutie ca acum, da.

Victor Ciutacu: Minim o luna…



Nelu Tătaru: 30 de zile..



Victor Ciutacu: Ati venit ministru de pe drum, din calitatea de secretar de stat…cine a ramas acolo?ca dvs v-ati dus sa organizati ceva..



Nelu Tătaru: Cand am plecat la suceava eram asteptat de doctorul Imbri, care e coordonator pe Moldova…de doamna Cimpoiesu si de dna Azoicai....noi am mers cu echipa completa. prima zi a fost cea cu alternativa pentru locuitorii din suceava sa se poata trata. am vazut necesarul pe care il au…la Falticeni e spital nou, dar nu au dotari. Am deblocat bani pentru dotari.

Am mers la Radauti …am alocat la fel si resurse de la Iasi. Am avut intelegerea autorit locale care au oferit cazare si masa pentru cadrele din iasi care faceau garda. la suceava am evaluat situatia…si am inceput externarea celor din spitalul mare. Cei cu teste facute, negative mergeau acasa… La maternitatea suceava erau 3 nou nascuti, sunt la Giulesti acum.

Joi am redeschis UPU pentru cei care vin cu urgente. Aceasta unitate facea diagnosticarea catre falticeni si radauti daca erau medii. Cazurile critice sa fie tratate la Iasi. Avem o problema. Un spital mic a avut si el 2 cadre…au intrat in izoalre. cei pozitivi dusi la suceava…



Victor Ciutacu: Marele spital din Suceava e exclusiv pe Covid?



Nelu Tătaru: Frica e mare. Avem din toata tara a trebuit o asumare a MS cand am decis care sunt spitalele suport. Daca ar fi sa judecam patetic, ar treb sa nu facem nicaieri spitale covid, dar avem patologia..

A trebuit sa gandim profesional ce spitale pun in pericol mai mic judetul, dar au si echipamente…Avand in vedere amploarea focarului, avem 90 de cadre medicale infecatte. in iasi mai sunt duse inca 500 de teste de la Suceava.

Au inceput testarile si la suceava, dar avand. in vedere ca echipele sunt noi fac putine teste



Victor Ciutacu: Spuneti ca Bucurestiul e al doilea la ora actuala, dar sunt imprastiati, nu exista riscul …



Nelu Tătaru: Urmarim focarele si testele de prognoza sunt benevenite si pentru INSP…



Victor Ciutacu: Daca face 10.000 de teste…si daca din 100000 sunt 3000 de infestati in cartier..



Nelu Tătaru: Sunt testari duble..si pentru anticorpi…



Avem startul dar depinde si de caz in sine, daca sunt descoperite asimptomatice. Raman la domiciliu. Se ia decizia in functie de test. De-asta am spus ca testarea se face dupa ancheta. ganditi-va la Gerota…



Victor Ciutacu: Cu gerota ce facem?



Nelu Tătaru: Acel spital se dezinfecteaza si e gata in 48 de h, resursa umana insa…si la suceava la fel. fiecare sectie se refeschide cu personal din alta parte…



Victor Ciutacu: Domnule ministru, va asteptati sa deveniti demnitar intr-un astfel de moment? Erati pregatit?



Nelu Tătaru: Aici nu stiu daca te intreaba cineva daca esti pregatit cand te propune..Eu sunt profesionist si cand m-au anuntat ca am fost propus secretar de stat eram in sala de operatie. meseria imi spunea sa raman, dar pe de alta parte am zis ca pot sa fac mai mult.. Nu cred ca in mom asta trebuie sa ne gandim la cariera politica.