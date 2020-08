Nepotul interlopului Emi Pian pe Facebook: "Ne cerem scuze ca in Romania mor copii de foame şi au alocatie câte 50 de lei lunar"

Nepotul și finul lui Emi Pian s-a supărat tare pe toți cei care i-au criticat liderul. Din acest motiv, Drăgan Ion Alexandru a transmis un mesaj de neimaginat românilor.

"Băi românilor să vă zic ceva, voi sunteți ce-i mai răi oameni de pe pământ"

"Atentie!!! Noi tiganii ne cerem scuze pentru voi romanii care va violati si omorati copii, cred ca din vina noastra faceti asa. Ne cerem scuze pentru ca presedintele nu e bun asta tot din vina noastra, ne cerem scuze pentru ca batranii in romania mor de foame zi de zi pentru ca au pensiile mici asta tot din vina noastra. Ne cerem scuze pentru parlamentarii si statu roman care au legile astea care nu va plac voua. Ne cerem scuze pentru ca politia romana e pe mana cu ce-i care fura copii tot vina noastra. Ne cerem scuze ca in romania mor copii de foame si au alocatie cate 50 de lei lunar tot vina noastra a tiganilor. Ne cerem scuze pentru cea facut Gheorghe dinca si omul acela care si-a violat fetele si acel om care si-a ucis propiul copil in varsta de 8 anisori toate astea din vina noastrasi in spitale ca va omoara familiile tot vina noastra a tiganilor. Bai romanilor sa va zic ceva voi sunteti ce-i mai rai oamenii de pe pamant voi chiar nu avetii suflet voi judecati mortu nu il lasa-ti sa se odihneasca in pace, voi mergeti manca-ti la tiganii in casa si dupa ii barfiti. Ba eu n-am vazut un roman asa mai smecher sa vb de tiganii de rau niciodata doar aia smecherii si trecuti prin viata stiu cum sunt tiganii buni, nu toti tiganii majoritatea. Ne cerem scuze pentru ca noi nu suntem ca voi sa asteptam totul de la statul roman sa ne mareasca salariile si ca nu putem sa vedem copii nostri cum mor de foame si sa nu le putem oferii nimic. Sunteti invidiosi rau romanii (taranii) si va roade invidia ca noi ne descurcam.Imi cer scuze fata de prietenii mei romanii pe care ii respect foarte mult si ei pe mn. POSTAREA NU SE REFERĂ LA NICI UN PRIETEN DE-AL MEU !!!!!!

Finul lui Emi Pian s-a simțit deranjat de jigniile aduse atât lui Emi Pian cât și familiei sale.

Trebuie amintit că liderul clanului Duduienilor a fost ucis în dimineața de 3 august 2020, în jurul orei 03:00 de Napi, conducătorul unui alt clan din București. Cei doi s-au certat de la barbut, iar Napi a ținut să se răzbune pe Emi Pian pentru că i-a oferit bani unui participant rival de al său de la barbut. Napi a scos briceagul și l-a înjughiat mortal pe capul clanului Duduianu.

Doi membri ai clanului Duduianu, veri ai interlopului Emi Pian, ucis săptămâna trecută, în urma unui conflict spontan, sunt dați în urmărire de către Poliția Capitalei, pe numele lor fiind emise mandate de arestare preventivă în lipsă.

Potrivit unui comunicat, pe numele lui Ștefan Duduianu și Florin Duduianu au fost emise mandate de arestare preventivă în lipsă, într-un dosar de tâlhărie și șantaj instrumentat de Serviciul Grupuri Infracționale Violente din Poliția Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă judecătoria Sectorului 1.

“La data de 14 august 2020, Judecătoria Sectorului 1 București a emis mandate de arestare preventivă, în lipsă, față de doi bărbați, membri ai unui grup infracțional, pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie și șantaj. Cei doi au fost dați în urmărire, fiind demarate demersurile legale pentru solicitarea mandatelor europene de arestare. Vă reamintim că, în această cauză, față de alte 11 persoane au fost dispuse măsuri preventive, 6 persoane fiind arestate preventiv, iar alte fiind cercetate 5 sub control judiciar”, informează Poliția Capitalei.

