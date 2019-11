Netanyahu a numit la portofoliul Apărării un extremist din Noua Dreaptă

Naftali Bennett va prelua portofoliul apărării de la Netanyahu, care a deţinut simultan pentru aproape un an această funcţie şi pe cea de prim-ministru.



Scena politică din Israel este într-un blocaj după două alegeri neconcludente desfăşurate în acest an. Partidul 'Albastru şi Alb', al fostului şef al armatei Benny Gantz, a terminat cursa electorală aproape la egalitate cu formaţiunea Likud, condusă de Benjamin Netanyahu, potrivit Agerpres.



Gantz, care a fost mandatat de preşedintele Israelului să formeze o coaliţie guvernamentală după ce Netanyahu nu a reuşit să facă acest lucru, are la dispoziţie mai puţin de două săptămâni. Dacă va eşua, atunci Israelul s-ar putea îndrepta către un scenariu fără precedent - organizarea de alegeri parlamentare pentru a treia oară într-un singur an, potrivit Agerpres.



Naftali Bennett a mai făcut parte dintr-un guvern condus de Netanyahu, fiind ministru al educaţiei. El este unul dintre politicienii israelieni care susţin măsuri dure contra militanţilor palestinieni din Fâşia Gaza şi tactici neuzuale faţă de Iran, inamic tradiţional al Israelului şi susţinător al mişcării libaneze şiite Hezbollah.



Benjamin Netanyahu a asigurat şi portofoliul apărării după demisia lui Avigdor Lieberman, survenită în noiembrie 2018.