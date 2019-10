Articol publicat in: Life

Nicolae Ceauşescu l-a întrebat pe Arsenie Boca: "Popo, când am să mor?". Ce i-a răspuns Sfântul părinte

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Arsenie Boca şi Nicolae Ceauşescu s-au întâlnit o singură dată. A fost suficient pentru ca părintele să-i prezică dictatorului o moarte cumplită, motiv pentru care dictatorul să nu vrea să-l mai vadă vreodată.

Arsenie -a spus în faţă fostului dictator Nicolae Ceauşescu când şi cum o să sfârşească, scrie shtiu.ro. „Prin anii '80, Părintele Arsenie a fost dus şi la Ceauşescu, care l-a întrebat: 'Hai, popo, am auzit că tu prezici soarta unui om. De mine ce ştii, când am să mor?'. Şi Arsenie i-a spus: 'Într-o zi de mare sărbătoare veţi fi omorâţi amândoi'. Ceauşeştii nu au crezut şi i-au spus maiorului care-l adusese pe preot să-l ia din fața lor şi să nu-l mai vadă niciodată", a povestit Zoe Dăian. Citeşte şi Ce s-a găsit în poşeta Elenei Ceauşescu după ce a fost executată A prezis și revoluția din '89 Se spune că părintele Arsenie Boca ar fi prevestit și Revoluția din anul 1989. „Înainte de a se sfârşi zilele, la părintele a fost o verişoară şi el i-a spus: 'Vezi că eu mor şi nu va trece mult timp şi în România va fi vărsare de sânge'", stă scris în cartea „Alte mărturii despre Părintele Arsenie Boca". Părintele Arsenie Boca a murit pe data de 28 noiembrie 1989. Au trecut doar trei săptămâni şi a început Revoluţia din 1989. În toată ţara sute de tineri şi-au pierdut viaţa. A fost Ceaușescu urmărit de blestem: „De moarte năpraznică, în zi de Crăciun, să crape cel care se va atinge de aceste locuri"? Arsenie Boca ar fi vorbit și despre felul în care va trăi poporul român după căderea regimului comunist. „A spus că după Ceauşescu, dar nu imediat, poporul va suferi mult. Pe români i-ar sfătui să nu fie 'cap plecat prea mult', să aibă demnitate şi personalitate", a mai declarat Zoe Dăian. Arsenie Boca avea darul clarviziunii Cunoscutul duhovnic avea darul clarviziunii. Preotul Serafim Bădilă, de la Mănăstirea Căişel, a povestit: „La una dintre primele întâlniri ale mele cu părintele Arsenie, dânsul mi-a zis păcatele în faţă, dar nu m-am supărat, pentru că mi-am dat seama că este un sfânt şi nu zice ca să mă batjocorească. Faţa îi strălucea şi nu te puteai uita la dânsul, aşa îi radia faţa de lumină. Era îndumnezeit. Pentru ce zic eu că avea darul clarviziunii? Am fost învăţător la clasele I – IV 20 de ani. Mi-a spus: tu trebuie să pleci de acolo. Să te duci să faci teologia. La aceasta eu i-am răspuns părintelui cu gândul, pentru că nu îndrăzneam cu vorba. În gândul meu am zis: nu mi-am strâns bani şi trebuie bani să faci o şcoală. Părintele mi-a spus: „Mă, îţi pui problema că n-ai bani? Are mama ta". Fără să-i spun eu că tatăl meu a fost miner şi a trecut la cele veşnice şi mama mea a avut pensie, deci mă putea întreţine, pentru că fratele meu era căsătorit şi surorile mele erau la mănăstire. Deci mama din pensie mă putea ţine". Relatarea este publicată în aceeași carte, „Alte mărturii despre Părintele Arsenie Boca". ARSENIE BOCA a profeţit executarea lui Nicolae Ceauşescu în ziua de Crăciun. "Nu o să apuce..." rsenie Boca ar fi prezis moartea Ceauşeştilor, scrie libertatea.ro. Unul dintre miturile despre părintele legendar se referă la faptul că ar fi prezis moartea cuplului Nicolae şi Elena Ceauşescu, într-o zi de sărbătoare. „Mulţi din cei cu care am vorbit sunt convinşi că părintele a fost schingiuit de Securitate, că avea unghiile de la mâini smulse şi că înainte de a muri şi-a avertizat călăii: -Spuneţi-i lui Ceauşescu că nu mai apucă Crăciunul!"... Citeşte şi Pelerinaj la mormântul lui Nicolae Ceauşescu la 28 de ani de la executarea dictatorului „În 1989, pe când securiştii îl anchetau şi-l loveau cu picioarele, a prorocit că Ceauşescu nu o să mai apuce sfârşitul anului şi mulţi tineri vor muri, jertfiţi că nişte miei", potrivit mărturiei unui preot, pe nume Pantelimon. „Prin anii '80, Părintele Arsenie a fost dus şi la Ceauşescu, care l-a întrebat: -Hai, popo, am auzit că tu prezici soarta unui om. De mine ce ştii?. Şi Arsenie i-a spus: Într-o zi de mare sărbătoare veţi fi omorâţi amândoi. Ceauşeştii nu au crezut şi i-a spus maiorului să-l ia şi să nu-l mai vadă", relata Zoe Dăian, nepoata duhovnicului. loading...

