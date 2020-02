Nicolae Ciucă, favorit pentru postul de prim ministru. CV impresionant pentru ministrul Apărării

Ludovic Orban a renunțat la mandatul de premier desemnat, a confirmat președintele Klaus Iohannis marți seară. Potrivit România TV, favorit pentru mandatul de premier este Nicolae Ciucă, actualul ministru al Apărării. Întrebat dacă Nicolae Ciucă este o variantă optimă de premier, Iohannis a răspuns: „Varianta optimă pe care o văd o veți afla imediat ce mă hotărăsc”. Actualul ministru al Apărării, Nicolae Ciucă, este favorit pentru preluarea mandatului de premier, fiind de așteptat ca acesta să conducă guvernul până la alegerile la termen, în condițiile în care șansele pentru anticipate au scăzut dramatic, după decizia CCR de ieri.

Nicolae Ciucă s-a născut la 7 februarie 1967 în localitatea Pleniţa, judeţul Dolj. A absolvit Liceul Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova, în 1985, şi Şcoala Militară de Ofiţeri Activi "Nicolae Bălcescu" de la Sibiu în 1988.

După absolvirea şcolii militare, a fost repartizat comandant de pluton lansare la Regimentul 26 Mecanizat, iar în perioada 1989-1992 a fost comandant pluton cercetare şi instrucţie, la Batalionul 121 Cercetare. În anul 1990 a urmat Cursul de perfecţionare de comandanţi companii cercetare. În perioada 1992-1993 a fost ofiţer de stat major în biroul operaţii, la acelaşi batalion, potrivit site-ului http://www.defense.ro.

A urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare, specialitatea arme întrunite, în perioada 1993-1995, iar după absolvire a fost numit ofiţer de stat major la biroul operaţii şi pregătire pentru luptă al Brigăzii 2 Mecanizată.

În perioada 1996-1997 a participat la misiunea UNAVEM III, Angola, ca ofiţer de stat major. În anul 1997 a urmat Cursul de stat major tip brigadă.

Între 1998-2001, Nicolae Ciucă a fost şef de stat major la Batalionul 26 Infanterie. În această perioadă a absolvit Cursul de instructori pentru menţinerea păcii (Turcia), în anul 1999, Cursul PSO (operaţii în sprijinul păcii) şi Cursul de limba engleză în anul 2000, iar în anul 2001, Cursul JOINT şi operaţii multinaţionale. În anul 2000 a participat la exerciţiul multinaţional "Blue Danube 2000", încadrând funcţia de comandant al Componentei Terestre) şi la exerciţiul "Dinamyc Response" în Kosovo, încadrând funcţia de şef de stat major al Batalionului 26 Infanterie - rezerva strategică SACEUR.

Între anii 2001 şi 2004, Nicolae Ciucă a fost comandantul Batalionului 26 Infanterie, cu care a participat la Misiunea Enduring Freedom I, Afganistan (2002-2003), şi Antica Babilonia, Irak (2004). În anul 2001 a participat la exerciţiul multinaţional "Dinamyc Response" în Bosnia şi Herţegovina, încadrând funcţia de comandant al Batalionului 26 Infanterie - rezerva strategică SACEUR, iar în anul 2003, la exerciţiul ISAF, a fost conducătorul/directorul exerciţiului (OCE/EXDIR).

În anul 2003, Nicolae Ciucă a obţinut titlul de doctor în ştiinţe militare, iar în anul 2004 a urmat Cursul de relaţii civili militari în Europa de Est şi Asia Centrală, Hulburt Field, Florida - SUA. În perioada 2004-2006 a fost şeful operaţiilor la Brigada 2 Infanterie, iar în perioada 2006-2007, împuternicit şef de stat major al aceleiaşi brigăzi.

În anul 2005 a urmat Cursul de limba engleză - terminologie NATO, York University, iar în anul 2006 şi-a aprofundat cunoştinţele absolvind, în SUA, Colegiul de război, trupe de uscat, şi a obţinut Masterul în Studii Strategice.

În perioada 2007-2009 a îndeplinit funcţia de locţiitor al Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată, iar în perioada 2009-2011, comandant al brigăzii. În anul 2010 a participat la exerciţiul Eurasian Star (NRDC-Turcia), comandant de brigadă.

La 25 octombrie 2010, Nicolae Ciucă a fost înaintat la gradul de general de brigadă, iar din ianuarie 2011 a fost numit comandantul Diviziei 2 Infanterie. În anul 2012 a absolvit cursul postuniversitar "Securitate şi bună guvernare" la Colegiul Naţional de Apărare, Bucureşti.

La 9 mai 2013 a fost înaintat la gradul de general-maior.

Pentru rezultatele obţinute de-a lungul carierei, Nicolae Ciucă a fost distins cu Ordinul Naţional "Pentru Merit", în Grad de Ofiţer, Ordinul Naţional "Pentru Merit" în Grad de Cavaler, Semnul Onorific în Serviciul Patriei, XV, XX, XXV, Medalia ONU pentru misiunea UNAVEM III, Emblema de Onoare a Armatei României, Emblema de Onoare a Statului Major al Forţelor Terestre, Emblema de Onoare a Informaţiilor Militare, Emblema de Onoare a Logisticii, Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene, Emblema de Onoare a Medicinei Militare, Emblema de Onoare a Forţelor Navale, Emblema de Onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii, - Emblema de Onoare a Statului Major General, precizează site-ul https://www.defense.ro.

La 15 octombrie 2014, generalul-maior Nicolae Ciucă a fost înlocuit la comanda Statului Major al Forţelor Terestre cu generalul-maior Dumitru Scarlat, preluând, cu aceeaşi dată, funcţia de locţiitor al şefului Statului Major General.

General-locotenentul cu trei stele Nicolae-Ionel Ciucă a fost numit în funcţia de şef al Statului Major, începând cu data de 1 ianuarie 2015, prin decret semnat de preşedintele Klaus Iohannis.

În iulie 2019, şeful Statului Major al Apărării a fost distins cu Ordinul Naţional al Meritului în grad de Comandor de către ambasadorul Franţei în România, Michele Ramis. Ceremonia a avut loc marţi, reşedinţa Ambasadei Franţei.

Ciolacu: Dacă vine domnul Ciucă, să spunem, fără niciun membru PNL în Guvern, este posibilitatea ca noi să votăm acel guvern

Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune că, dacă premier va fi desemnat actualul ministru al Apărării, Nicolae Ciucă, atunci există posibilitatea ca social-democraţii să voteze acel guvern, cu condiţia ca niciun membru PNL să nu facă parte din Executiv.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, luni seara, la TVR 1, dacă PSD va vota un guvern condus de Nicolae Ciucă sau de Cătălin Predoiu.

"Nu ştiu, este o discuţie pe care o să o am cu colegii. Acum să vină cu propunerea să fie iar un guvern minoritar numai PNL, numai PNL-ul poate să facă reforme, cum am văzut în sănătate şi cu trotinetele, am o mare reţinere de a vota vreodată un guvern minoritar", a spus liderul PSD.

Ciolacu a completat, spunând că dacă Guvernul va fi condus de Nicolae Ciucă şi din Executiv nu vor face parte membri PNL, atunci e posibil ca social-democraţii să-l voteze.

"Dacă vine domnul Ciucă, să spunem, e un specialist pe care eu îl stimez foarte mult, dacă vine fără niciun membru PNL în Guvern, este posibilitatea ca noi să votăm acel guvern. Dacă vine cu membrii PNL, pitim PNL-ul în spatele generalului Ciucă?", a mai spus Marcel Ciolacu.

Nicolae Ciucă are o avere mai mare ca Ludovic Orban

Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, deţine, potrivit declaraţiei de avere publicate pe site-ul Guvernului, un teren extravilan de 2.829 de metri pătraţi cumpărat în 2005 şi un teren construibil de 598 de metri pătraţi, cumpărat în 2015, ambele deţinute în coproprietate cu soţia sa.

De asemenea, ministrul mai deţine, în coproprietate cu soţia, o casă cu suprafaţa de 232 metri pătraţi cumpărată în anul 2017 şi deţine o Toyota Corolla, fabricată în 2006.



Nicolae Ciucă are împrumuturi însumate de 380.000 de lei, de la Banca Transilvania, cu data scadenţei în 2021.



El a încasat de la Ministerul Apărării Naţionale, în 2018, un salariu de 195.581 de lei, în timp ce soţia sa a încasat, tot ca angajat al MApN, 50.602 lei, în ultimul an încheiat. Ciucă a mai câştigat în 2018, din activităţi didactice, suma de 3.288 de lei.