Nicolae, nepotul Regelui Mihai, a dezvăluit culisele îndepărtării sale din Casa Regală a României

"N-am primit niciodată o explicaţie credibilă din partea familiei mele. Decizia a fost luată fără să fiu informat, în timp ce mă aflam în vacanţă în Croaţia. Am fost convocat la Bucureşti, am fost primit în biroul în care bunicul meu a fost forţat să abdice în 1947, de către mătuşa mea, unchiul meu şi un membru al cabinetului. Am primit o copie a deciziei fără nicio explicaţie. N-am văzut niciodată documentul original şi nici n-am mai putut să vorbesc cu bunicul meu până la moartea sa. În mod evident, am fost şocat", a declarat Nicolae al României în interviu.

Ulterior, reprezentanţii Casei Regale au susţinut, într-un comunicat de presă, că au decizia a fost luată din cauza incompatibilităţii morale a principelui cu rigorile cerute de această titulatură. Presa scria la acea vreme că o fostă iubită a tânărului principe a pretins că are un copil cu el.