Nicolae Stanciu s-a întors la Al Ahli. Anunţ oficial al clubului din Arabia Saudită

Al Ahli FC Jeddah a anuntat ca sefii clubului au primit o scrisoare oficiala din partea agentului fotbalistului Nicolae Stanciu, care a declarat ca acesta isi va respecta angajamentul sau fata de contractul semnat si va continua sa joace. In urma cu patru zile, mijlocasul nationalei a plecat intempestiv din Arabia Saudita si a parasit clubul din cauza gravelor probleme financiare inregistrate de Al Ahli.

Concret, de la transferul de la Sparta Praga, anuntat pe 28 ianuarie 2019, fotbalistul nu ar fi primit decat prima de instalare, iar in conturile sale nu ar fi intrat niciun salariu. Desi initial Anamaria Prodan l-a indemnat pe jucator sa paraseasca Arabia Saudita chiar inaintea meciului de campionat cu Al Ittifaq si sa anunte ca va depune memoriu la FIFA pentru a deveni liber de contract, acum clubul anunta ca sexy-impresara a revenit la sentimente mai putin razboinice si a anuntat clubul ca Nicolae Stanciu se va intoarce la echipa, dupa ce Al Ahli a platit sumele restante chiar cu o zi inainte ca partea romana sa se adreseze oficial FIFA.

Nicolae Stanciu A FUGIT de la Al Ahli. Arabii l-au păcălit la BANI

Conform informatiilor din presa araba, Al Ahli a primit ajutor de la stat pentru a putea plati contractele aflate in derulare si a nu intra in faliment. Clubul este detinut de familia Batterjee, o veche si respectata familie de comercianti din Arabia Saudita, care in ultimele decenii s-a reprofilat pe servicii medicale, spitale, farmacii si magazine cu tehnica medicala.