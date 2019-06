Nicolae Tiberiu Drăgoi, recidivistul care a agresat o tânără în scara blocului, şi-a aflat sentinţa VIDEO

Nicolae Tiberiu Drăgoi a fost obligat să plătească 5.000 de lei daune morale către victima sa și 1922,72 lei către Spitalul Județean de Urgență Alba, cu dobânda legală aferentă calculată din ziua următoare externării (23 noiembrie 2018) şi până la plata efectivă, reprezentând cheltuieli de spitalizare ale victimei. Sentința a fost dată luni, 10 iunie 2019, de către Judecătoria Alba Iulia. Aceasta nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Alba Iulia.

Reamintim că agresiunea pentru care bărbatul este judecat a avut loc în 17 noiembrie 2018, în scara unui bloc din Alba Iulia.

„În baza disp. art. 396 al. 2 rap la art. 396 al. 10 C pr pen şi la art. 233, art. 234 al.1 lit d C penal, cu aplic. art. 41 al. 1 C penal, art. 43 al. 1, al. 5 C penal , condamnă pe inculpatul Drăgoi Nicolae Tiberiu , ... la pedeapsa de: 4 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de tâlhărie calificată. În baza art.65 al. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit a, b Cp. În baza art. 67 alin. 2 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b, C. pen. interzice inculpatului pe o perioadă de 2 ani exercitarea drepturilor prev de art. 66 lit a, b Cp, a cărei executare urmează a începe conform disp. art. 68 al. 1 lit. b Cp. . În temeiul disp. 72 alin. 1 teza I C.p. compută perioada reţinerii şi a arestării preventive a inculpatului, de la data de 20.11.2018, ora 00.50, la zi . În temeiul disp. art. 399 al. 1 Cpp menţine măsura arestării preventive a inculpatului Drăgoi Nicolae Tiberiu . În temeiul disp . art. 397 al. 1 Cpp rap. la art. 19 al. 1, 2, 4 , 5 Cpp, art. 20 Cpp, art. 23, art. 25 al. 1 Cpp coroborate cu art. 1349, 1357, 1381 N Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de persoana vătămată S. D. R. constitutiă parte civilă şi în consecinţă obligă inculpatul la plata sumei de 5.000 lei cu titlu de daune morale. În baza disp. art. 397 al. 1 şi art. 19 Cpp rap la art. 1349, art. 1357, art. 1381 C civ şi urm şi art. 320 din Legea 95/2006, admite acţiunea civilă formulată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba şi obligă inculpatul să plătească în favoarea acestuia suma de 1922,72 lei, cu dobânda legală aferentă calculată din ziua următoare externării-23.11.2018 şi până la plata efectivă, reprezentând cheltuieli de spitalizare ale victimei S. D. R. . În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat conform dispozi?iilor acestui act normativ în vederea introducerii profilului genetic al inculpa?ilor în SNDGJ, atrăgând atenţia inculpatului că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în SNDGJ a profilului genetic. În baza disp. art. 272 , art. 274 al. 1 C pr pen obligă inculpatul la plata sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 276 al. 1, 2 Cpp obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei către persoana vătămată constituită parte civilă reprezentând cheltuieli judiciare – onorariu de avocat. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat în faza de judecată , respectiv av. Josan Radu, în cuantum de 868 lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, Pronunţată în şedinţa publică din 10.06.2019", se precizează în soluția pe scurt, dată de Judecătoria Alba.

Potrivit anchetatorilor, în timp ce aşteptau ascensorul din scara blocului M4 de pe bd. 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, inculpatul i-a aplicat cu brutalitate victimei în vârstă de 20 ani o lovitură cu pumnul în zona feţei, victima a căzut pierzându-şi cunoştinţa.

I-a sustras tinerei telefonul mobil marca Samsung Galaxy J5 şi portofelul în care avea cartea de identitate, permisul de conducere, un card bancar şi suma de 400 lei, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de aproximativ 1.500 lei. Bărbatul a fost prins după 2 zile, în 19 noiembrie, după ce în mediul online a apărut un video şocant, care surprinde momentul agresiunii.

Reţinerea lui Drăgoi Nicolae s-a produs după circa 3 ore de la apriţia filmului video. Ulterior acesta a fost arestat preventiv. Denisa Sava a ajuns după câteva ore de la comiterea agresiunii la spital, fără să îşi mai amintească ce s-a întâmplat în ziua respectivă. A fost internată timp de câteva zile.