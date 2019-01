Niculae Bădălău, fotografiat alături de Paul Stănescu și Dumitru Buzatu: Am discutat ca între prieteni

"Am avut o întâlnire cu Dumitru Buzatu și cu Paul Stănescu. Am discutat despre administrație, despre buget, despre probleme care țin de Ministerul Economiei și, bineînțeles, că suntem oameni politici, am discutat și bârfe politice. Nu e nimic ascuns. Paul și Mitică sunt prietenii mei, prieteni vechi, oameni cu vechime în partid și lideri cu performanță. Faptul că la un moment dat unii au avut o opinie și alții o altă opinie, asta chiar nu contează. Suntem prieteni și rămânem prieteni. Nu e nimic controversat la această întâlnire", a declarat Niculae Bădălău pentru Ştiripesurse.ro.