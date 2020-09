Nicuşor Dan a aşteptat-o astăzi pe Firea la autobaza STB! A sunat-o şi i-a dat un SMS, ce i-a răspuns primarul?

"Pentru că am aflat că astăzi la ora 11:00 primarul în funcţie urma să viziteze uzinele din spatele nostru, care ţin de STB. După cum ştiţi, i-am adresat de-a lungul timpului mai multe provocări Gabrielei Firea de a participa la o dezbatere şi domnia sa a a zis că vrea o dezbatere, dar să fie la o bază STB. Atunci m-am gândit să îi îndeplinesc dorinţa, de asta am pus pupitrul, o aşteptăm. Am sunat-o la ora 10 să o anunţ că sunt aici, i-am trimis un SMS, ştie de această invitaţie. Vă propun să o aşteptăm să vedem dacă apare" , susţine Nicuşor Dan.

"Am fost cavaler şi am păstrat un loc la umbră. Trei subiecte pentru conferinţă: achiziţia de tramvaie, parcul Verdi şi al treilea o compania de dezinformare care continuă să se desfăşoare în stilul anilor 90. Primăria Capitalei a fost nevoită să atribuie contractul pentru cele 100 de tramvaie, a fost o licitaţie cu dedicaţie, a fost un act de corupţie. Parchetul se va autosesiza în acest caz. Într-o astfel de situaţia, în orice ţară normală, primarul şi-ar fi dat demisia. Este clar că primaria şi-a dorit ca firma turcească să câştige. Sper ca procurorii să lămurească de ce se întâmplă că firmele turceşti câştigă licitaţii pe autobuze, tramvaie" , a declarat candidatul dreptei.

"Cel mai important lucru pentru bucuresteni au fost patru ani pierduţi. Primarul PSD vine la uzina STB, vopseşte un tramvai cu picăţele roşii şi pretinde că l-a modernizat.De fapt, Tramvaiul face parte dintr-un lot de 46 de tramvaie care au fost modernizate în intervalul 2010-2015. Dacă chiar voia să modernizeze flota de tramvaie, primarul trebuia să înceapă cu cele 200 de tramvaie care stau în acest moment sau putea să pună aer condiţionat în tramvaie" , susţine Nicuşor Dan.

"Ne-am întors la nivelul anilor 90 şi PSD foloşeste o campanie de telefoane şi ne spune aceeaşi minciună, că biletul va costa 6 lei. Subvenţia nu va fi tăiată. Vreau să fiu foarte clar, dacă această administraţia PSD rămâne, STB-ul va intra în insolvenţă şi nu vom mai avea autobuze. Sunt optimist că bucureştenii vor judeca cu mintea lor care este realitatea. " , a declarat acesta.

"Firea mi-a răspuns prin SMS şi mi-a dat nişte sfaturi politice. Toată realitatea inventată poate să fie demontată la o dezbatere unu la unu cu documentele în faţă" , a susţinut politicianul.