Nicuşor Dan a făcut show în faţa sediului PSD. "Firea e ultimul din locotenenţii lui Dragnea în funcţie. E Dragnea al Bucureştiului"

„Am venit la sediul central al PSD pentru că aici e centrul corupţiei din Bucureşti. Am venit cu această planşă cu cumetriile din adminsitraţia din Bucureşti. Sunt neamuri, parteneri de afaceri, colegi în dosarul Flota, oameni care nu aveau calificarea să ocupe funcţiile pe care le ocupă. Am venit să transmitem bucureştenilor că de aia nu au apă caldă, traficul e cum e, primăria e în faliment şi nu s-a făcut o grădiniţă sau o şcoală. Ei au venit ca neamuri în administraţia publică din Bucureşti. Şi am venit ca să reamintesc primarului general al Capitalei că fuge de sigla PSD. E ultimul loctonent al lui Dragnea rămas în funcţie. Cum bucureştenii şi românii au scăpat de Dragnea anul trecut, bucureştenii să vină acum la vot să scăpăm şi de «Dragnea al Bucureştiului»”, a declarat Nicuşor Dan joi în faţa sediului PSD din Kiseleff.

Candidatul susţinut de USR-PLUS la Primăria Capitalei a provocat-o din nou pe Gabriela Firea la nişte dezabteri. Nicuşor Dan i-a transmis să dea un răspuns până mâine, la ora 17.

"Schema pe care o vedeţi va fi completată foarte curând pentru că au venit foarte multe solicitări pentru dezbateri. Pentru că acestea sunt 1 la 1 şi pentru că sunt multe televiziuni care se suprapun ca interval orar, propun Gabrielei Firea să avem trei dezbateri la care să participe toata presa. Aştept un răspuns de la Firea până mâine la ora 17, dacă vrea sau nu vrea. Dacă vrea, o să găsim o persoană care să modereze", a mai spus Nicuşor.

Violeta Alexandru: E o tragedie pentru acest oraş. Cum au ajuns în funcţii oamenii cuplului Firea-Pandele?

Şi ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a acuzat PSD de corupţie şi a promis bucureştenilor că lucrurile se vor schimba în bine dacă vor vota cu Nicuşor Dan la alegeri.

"E o tragedie pentru acest oraş, un oraş cu atâţia oameni capabili, să ajungă să fie condus de aceste relaţii, afaceri ale cuplului Firea-Pandele. Cum au ajuns în funcţii? Au ajuns pentru că o cunosc pe Firea, iar aceştia o ascultă doar pe ea, nu pe bucureşteni. O să schimbăm acest lucru pe 27 septembrie. Aceasta e doar o schemă din toată câracatiţa. Vom schimba lucrurile, vom scoate Bucureştiul din starea de faliment, vom aşeza Bucureştiul pe un drum normal pe care să mergem împreună pentru creşterea calităţii vieţii a fiecăruia dintre noi. Să dăm posibilitatea oamenilor din Bucureşti să participe la concursuri, să fie aleşi cei mai competenţi oameni. Nu am spus că nu se poate, ba dimpotrivă, avem nevoie de fiecare vot pe care ni-l puteţi da", a declarat Violeta Alexandru.

Nicuşor Dan a prezentat miercuri „caracatiţa” de la Primăria Capitalei manevrată de gruparea Pandele-Firea, prin care Bucureştiul este condus pe bază de cumetrie. E vorba de oameni de încredere ai celor doi sau de neamuri, parteneri de afaceri, copiii de vecini, de neamuri şi de de parteneri de afaceri, a precizat candidatul susţinut de PNL şi USR-PLUS la Primăria Capitalei.