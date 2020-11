Nicuşor Dan: Bucureştiul are potenţialul de a deveni un centru regional în afaceri, un centru regional academic, cultural

”Bucureștiul are potențialul de a deveni un centru regional în afaceri, un centru regional academic, cultural. Am vorbit despre deschiderea Bucureștiul către mari investiții. Bucureștiul trebuie să înceapă cu a pune bazele unei competiții economice în interiorul Bucureștiului. Acele companii municipale au fost exact opusul a ceea ce înseamnă o competiție corectă pe piața din București. Am vorbit despre un ajutor și transfer de tehnologie în ceea ce înseamnă oraș inteligent, soluții de transport pentru mari orașe. Am vorbit de problema traficului de ființe umane și am asigurat Ambasada SUA de suportul municipalității pentru centre de cazare pentru victimele traficului. Nu în ultimul rând, vrem ca această relație să continue” , a declarat Nicușor Dan.

”În discuție am arătat decizia fermă a Guvernului de a sprijini toate proiectele importante pentru București, de a sprijini toate propunerile municipalității pentru a îmbunăți mediul de afaceri. De asemenea să adoptăm reglementări care să permită transferul rapid al oricărei soluții de guvernare locală inteligente care poate fi implementată pentru crește calitatea locuirii pentru a permite îmbunătățirea traficului, ” , a declarat premierul României.