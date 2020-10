Nicuşor Dan, despre închiderea şcolilor în Capitală: "Este mai simplu să închizi focare decât să întrerupi activitatea cu totul"

"Am citit și eu Ordinul comun MS-MEC și am observat că acesta nu obligă, ci spune că se poate lua această măsură de închidere a școlilor. Sunt niște date pe care încă nu le am, o să merg mâine la DSP să văd în ce măsură au reușit să vadă pe harta Bucureștiului unde sunt focarele. Teoretic, e mai simplu să închizi focare decât să întrerupi activitatea cu totul", a declarat Nicușor Dan.

Citeşte şi: Nicușor Dan a devenit oficial primarul general al Capitalei. Tribunalul București l-a validat în funcție

În Bucureşti rata de infectare a ajuns la 2,66 la mie.

Ludovic Orban susţine că, dacă Capitala va depăşi rata de infectare de 3 la mie, iar şcolile vor ajunge în regim online integral. "Este reglementat încă de la începutul școlilor. La indicele de peste 3 la mie este prevăzut ce înseamnă trecerea la scenariu roșu, și anume învățământ online", a airmat Orban.

Județele în care coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt următoarele:

București – 2,66

Alba – 2,35

Vâlcea – 2,32

Iași – 1,96

Bacău – 1,99

Neamț – 1,91

Teleorman – 1,74

Sălaj – 1,80

Sibiu – 1,73

Caraș-Severin – 1,64

Cluj – 1,66

Brașov – 1,55

Timiș – 1,56

Vaslui – 1,57

Ilfov – 1,50