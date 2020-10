Nicuşor Dan, despre procesele pe care le are cu Primăria Bucureşti: Voi renunţa la poziţia din Asociaţia Salvaţi Bucureştiul

Ca activist, Nicuşor Dan are 15 procese in curs cu Primaria Capitalei. "Ar fi o incompatibilitate dacă aş fi şi primar şi membru al Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul. Voi ieşi din incompatibilitate prin renunţarea la poziţia în asociaţie. În al doilea rând, asociaţia e constituită din mai multe persoane. Nu înseamnă că toţi oamenii fac ce spun eu. O să-mi menţin opinia legală. Interesul bucureştenilor e ca ce se întâmplă în Bucureşti să fie legal. E vorba de siguranţa juridică a investiţiei pe care un investitor o face. Câţi investitori mobiliari au venit de pe piaţa externi? Niciunul. Dacă vrei investitori trebuie să dai o siguranţă a actului juridic. Cum să fiu eu de bună-credinţă să încep să lucrez şi să vină un ONG să spună că e ilegal. Noi am distrus o piaţă a profesioniştilor. În prezent, în mică măsură contează cât de bun arhitect eşti, cel mai mult contează să iei o autorizaţie repede şi cu multe etaje", a declarat Nicuşor Dan la Adevarul Live.

Reamintim că Traian Băsescu i-a cerut lui Nicușor Dan să renunțe la toate procesele intentate Primăriei Capitalei în calitatea de președinte al Asociației Salvați Bucureștiul.

"Sper totuşi că Nicuşor Dan nu îşi va prelua mandatul până nu va retrage toate cele 400 de procese intentate PMB. Sper că nu va fi un primar care o să spună eu sunt în proces cu PMB. Cred că mâine are de scris multe hârtii din acestea de renunţare", a declarat liderul PMP, duminică seara, imediat după aflarea rezultatelor sondajelor realizate la ieșirea de la urne.

Nicuşor Dan anunţă primele TĂIERI. Va fi OPRIT programul prin care sunt plătiţi donatorii de sânge şi plasmă. "Proiectul e ilegal"

Nicuşor Dan, primarul ales al Capitalei, a declarat miercuri că proiectul privind stimularea financiară a persoanelor care donează sânge şi plasmă este ilegal, motiv pentru care va fi oprit.

"În primul rând acele proiecte care sunt ilegale vor înceta. Proiectul privind stimulentul pentru donarea de plasmă este ilegal, pentru că şi în România şi în Uniunea Europeană, să-i stimulezi financiar pe cei care donează sânge este ilegal.

De ce este această politică? Pentru că încurajezi astfel oameni care nu sunt neapărat sinceri şi pot să-i pună în pericol pe cei cărora le donează sânge. Din acest motiv, acest program va fi stopat şi bineînţeles vom încerca să stimulăm oamenii să doneze gratuit sânge, plasmă pentru vindecarea altor oameni", a declarat Nicuşor Dan.

