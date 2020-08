Nicuşor Dan îl desconsideră pe Traian Băsescu la alegerile locale: Există două persoane care pot câştiga: Eu sau Gabriela Firea

"Aceasta campanie electorala este intre Gabriela Firea si mine. Exista doua persoane care au sanse sa castige alegerile in Bucuresti. Lucrul cel mai important in aceasta campanie electorala este că peste 60 la suta dintre bucuresteni spun ca orasul merge intr-o directie gresita si ca in aceşti patru ani nu au fost rezolvate problemele importante ale orasului", a declarat Nicuşor Dan la România TV.

Cine candidează pentru funcţia de primar general al Capitalei

Traian Băsescu PMP (inginer, europarlamentar)

Gabriela Firea PSD - (filolog/jurnalist, actual primar general al Municipiului Bucureşti

Nicuşor Dan - independent (matematician, actual deputat)

Ilan Laufer - Partidul Forţa Identităţii Naţionale (profesor de educaţie fizică şi sport)

Ioan Sîrbu - Alianţa Pro Bucureşti 2020 (profesor universitar şi medic)

Octavian Bădescu - independent (economist, antreprenor)

Radu Octavian Moraru - independent (controlor trafic aerian)

Călin Popescu-Tăriceanu -ALDE (inginer, senator)

Radu Ghidău - Partidul Alianţa Naţional Ţărănistă (avocat)

Alexandru Ion Coita - Partidul Republican din România (expert relaţii internaţionale)

John-Ion Banu - Partidul Naţiunea Română (inginer)

Cătălin Ioan Berenghi - independent (ghid montan)

Claudiu Richard Târziu -Alianţa pentru Unirea Românilor (jurnalist, publicist)

Bogdan Stanoevici - Partidul Social Democrat Independent (actor)

Florin Călinescu - Partidul Verde (actor, regizor)

Ileana Daniela Nănău - PRM (inginer, manager)

Magdalena Valentina Bistriceanu - Partidul Ecologist Român - (economist, consultant)

Sebastian-Constantin Popescu - Partidul Noua Românie (medic veterinar)

Candidaturile validate pentru Consiliul General

Pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) au fost validate candidaturi din partea PNL (69 candidaţi), PMP (69 candidaţi), Alianţa Pro România Bucureşti 2020 (69 candidaţi), PSD (68 candidaţi), Alianţa USR-PLUS (68 candidaţi), ALDE (69 candidaţi), Partidul Puterii Umaniste social-liberal (69 candidaţi), UDMR (69 candidaţi), Partidul Ecologist Român (69 candidaţi), Partidul Social Democrat independent (69 candidaţi), PRM (55 candidaţi), ADER (48 candidaţi), Partidul Verde (24 candidaţi), Alianţa pentru Unirea Românilor (23 candidaţi), Partidul României Europene (11 candidaţi), Alianţa Naţională Ţărănistă (9 candidaţi), Partidul Alternativa Dreaptă (6 candidaţi), Partidul Noua Românie (5 candidaţi), Partidul Republican din România (2 candidaţi, printre care se numără şi Alexandru Coita care candidează şi la funcţia de primar general), Partidul Naţiunea Română (1 candidat).

A fost admisă şi candidatura ca independent a lui Radu Octavian Moraru pentru funcţia de consilier general. Acesta este control de trafic aerian şi candidează şi pentru Primăria generală a Capitalei.