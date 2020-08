Băsescu: Mă bazez pe cei care n-au văzut în Firea şi în Nicuşor Dan o soluţie. Tăriceanu pierde pentru că e Tăriceanu, nu din cauza mea

Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că actualul primar Gabriela Firea nu a avut iniţiativa niciunui proiect major. Spre comparaţie, Băsescu enumeră realizările din timpul mandatului său de primar al Capitalei.

"Mă bazez pe bucureştenii care n-au văzut în Gabriela Firea şi în Nicuşor Dan o soluţie. Vizez un electorat care îşi caută un candidat mai eficient şi care a probat că poate face ceva în Bucureşti.

Bucureştiul a rămas cu marile proiecte făcute de mine şi a mai investit Videanu să facă pasajul, dar nu au apărut proiecte majore noi. Doamna Firea vă dau scris că nu vă poate spune niciun proiect major pe care l-a început. În afară de achiziţii pentru spitale, excursii în Grecia, n-am văzut altceva. De exemplu, să fi început parcarea subterană de la Gara de Nord sau să fi făcut trecerea subterană de la Răzoare.

Nu se poate atâta obtuzitate în a vedea lucrurile care trebuie făcute. Eu am lăsat linia 41 făcută, am lăsate liniile 31 şi 35 făcute, am contorizat Bucureştiul, am automatizat cele 750 de puncte termice", a precizat liderul PMP.

Traian Băsescu mizează, de asemenea, şi pe oferta cu care vine şi care este sigur că îi va convinge pe bucureşteni să îl voteze.

"Oferta mea e puternic ancorată în realităţile europene. Am capacitatea de a face proiecte, am demonstrat-o şi ca primar general, şi ca ministru al Transporturilor.

Din analiza mea, nu pierde doar Nicuşor Dan, ci şi Firea pierde ceva procente. Când spui că ești independent, este ca și cum ai da una peste față PNL-ului. L-aș sfătui să nu mai spună asta. Iar astea nu-s procente de la cei care sunt foarte ataşaţi de procentele pe care le reprezintă cei doi candidaţi sau cei pe care Nicuşor Dan îi dezamăgeşte candidând ca independent. Tăriceanu pierde doar pentru că e Tăriceanu, nu trebuia să fiu eu în cursă", a conchis fostul preşedinte.