Nicuşor Dan: "Nu am acceptat să fiu marioneta Gabrielei Firea, viceprimar la Primăria Capitalei"

ALEGERI LOCALE 2020. "Gabriela Firea a adus orașul în faliment. Nu a îmbunătățit infrastructura.Nu a făcut nicio creșă și nicio grădiniță. Nu a rezoltat niciuna din problemele structurale ale orașului. Firea a lăsat o datorie de patru miliarde de lei. Ca parlamentar, am contribuit la Legea riscului seismic, unde am conlucrat chiar cu parlamentari de la PSD. Tichetele pentru donarea de plasmă în cazul CoVID-19 sunt ilegale. În momentul în care primești bani pentru donarea de sânge sau plasmă, încurajezi oamenii cu venituri reduse să apeleze la acest mod pentru a face bani și apare probleme în sistemele de sănătate. Primarul PSD al Bucureștiului este un fost jurnalist. Din păcate nu și-a schimbat meseria și tot încearcă să ne ofere știri. Gabriela Firea a încercat să arate că se preocupă în pandemie. Testarea în masă de pe Arena Națională nu era legală. Acolo unde ar fi trebuit să testeze, în instituțiile din subordinea primăriei (spitale, transport în comun, asistenți sociali), acolo nu s-au făcut testări. Am avut o propunere de a fi viceprimarul la capitală, viceprimarul în echipa Firea. Nu am acceptat să fiu o marionetă. Nu am fost întrebat direct, am fost invitat prin presă. Gabriela Firea a încercat să creeze o imagine de colaborare cu ceilalți. (...) Șansele unei înțelegeri cu PMP sunt extrem de reduse. Mă interesează să devin primarul Capitalei și să rezolv problemele grave ale orașului.", a declarat Nicușor Dan la Realitatea Plus.

Gabriela Firea: "Omorâm Bucureştiul! Prefectul Capitalei a atacat 40 de HG ale Consilului"