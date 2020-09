Nicuşor Dan: Nu pot să promit soluţii-minune privind problema cu căldura şi cu apa caldă

Declaraţiile live ale lui Nicuşor Dan:

-Am spus asta şi vreau să explic. A fost o campanie care, dincolo de temele de viaţă curentă, trafic, poluare, a fost despre valori. Am vrut să arăt o altă realitate pe care bucureştenii o văd în fiecare zi.

-Lucrul cel mai important e cel în care să obişnuim cetăţenii că Primăria e partenerul lor. Asta a fost miza. Asta înseamnă noul Bucureşti.

-Nu mă aşteptam ca azi să continue o retorită de campanie electorală. Mandatul meu va fi aprobat după vreo 10 zile.

Povestea cu apa caldă

-Eu aş vrea să ies din logica de campanie pentru că nu mai lupt cu nimeni. Vreau să le spun bucureştenilor la ce să se aştepte. În privinţa căldurii şi a apei calde, nu am spus că vo veni cu soluţii-minune. Problema pe termen scurt e să ieşim cât de cât bine după această iarnă. Voi constitui un management adecvat al avariilor. Asta înseamnă că vom cumpăra materiale, vom avea echipe, vom comunica onest cu bucureştenii. Din momentul în care voi fi primar al Capitalei, pot să promit că se va răspunde la telefon. Există un număr la care acum nu răspunde nimeni.

-Fostul primar a depus o cerere de finanţare către UE, dar a depus-o acum o lună şi jumătate, deşi banii îi avea de la începutul mandatului. Dacă depui o cerere şi nu e completă, e nevoie de modificări.. Nu s-au luat pentru că s-a insistat pe soluţii fantasmagorice.

Voi prezenta datoriile Primăriei la câteva zile după preluarea mandatului

-O să prezint o situaţie financiară la zi. Care sunt datoriile pe care le are Primăria. Asta se va întâmpla la câteva zile după preluarea mandatului. O să fie o evaluare a fiecărei instituţii subordonate.

-Nu poţi să conduci o primărie cu un aparat care îţi e ostil. Trebuie înlocuite persoanele cu care nu se poate lucra.

Companiile înfiinţate de fostul primar general

-În linii mari ele vor fi desfiinţate. În multe din ele există profesionişti. De exemplu, în compania care se ocupă de managementul traficului sunt oamenii care au provenit din Administraţia Străzilor. E logic că pe acei oameni îi ducem înapoi de unde provin. Oamenii care sunt utili vor fi păstraţi. Ceilalţi îşi vor căuta de lucru, pe scurt.

Deschiderea uşii Primăriei

-Asta va fi primul gest de mandat. Nu vă ascund că m-am inspirat de la domnul Bolojan. Mi-a spus uite, am intrat pe uşa principală. Înainte să fiu eu primar, uşa asta era încuiată, toată lumea intra prin spate. Primăria Capitalei, o clădire monumentală, are o uşă principală care acum e închisă cu lacătul şi e folosită pentru vizite oficiale. Oamenii intră prin lateral.

-Bineînţeles că acest gest e simbolic. În rest, vom pune pe site bugetul, organigamele şi tot ce înseamnă funcţionarea Primăriei. Pe măsură ce facem lucrurile astea, punem procedurile pe care le oferă instituţiile din subordine şi ca oamenii să afle exact.

Proiecte de infrastructură

-Suma totală a banilor alocaţi pentru mari proiecte de infrastructură e pe undeva pe la 70-80 de mil de euro. Lucrările de la Prelungirea Ghencea 120 de mil de euro. Asta e ce a făcut administraţia anterioară. Promisiunea mea pe care o reiterez şi pentru care e nevoie de sprijinul Guvernului e una de 20 de ori mai mare decât ce s-a întâmplat în acest mandat. Avem promisiunea pt terminarea refacerii infrastructurii de tramvai, semaforizarea inteligentă, patru benzi, autostrada de centură (nu cred că va fi gata în patru ani, dar va fi în mare măsură implementată). Acestea sunt promisiunile.

-Legat de Pasajul Ciurel, e parte dintr-o lucrare care se numeşte Penetraţia Ciurel. Nu mai e fezabilă unirea celor două autostrăzi prin mijlocul oraşului. Acum nu mai poate fi posibil, era un proiect din anii 60. Acest proiect nu e fezabil, el trece pe lângă un bazin de apă potabilă din care bucureştenii beau apă. E apa din care noi bem. Acest bazin nu se poate acoperi. Nu poţi să treci cu trei benzi pe sens pe lângă apa pe care tu o bei.

-Podul Ciurel e o investiţie foarte scumpă, prea scumpă, dar acum că îl avem trebuie să îl facem funcţional. Orice lucrare de infrastructură foloseşte. E o mare problemă în zona de vest, dar e o soluţie. Să ai şoseaua de centură la patru benzi. Problema e că dacă lumea vrea acum să iasă din Bucureşti merge prin Iuliu Maniu.

-Dacă o să avem metrou de suprafaţă, în Chiajna e o gară. Oamenii vor putea ajunge în felul acesta oriunde. Cei care sunt în Prelungirea Ghencea sau în Drumul Taberei vor ieşi direct în centură. Aşa se întâmplă în oraşele civilizate.

-Pasajul de la Doamna Ghica e o investiţie necesară. Dar nu s-a făcut un studiu pentru rezistenţa clădirilor din jur, ceea ce e foarte grav. Lucrarea trebuie făcută, inclusiv cu linie de tramvai care să treacă intersecţia către acest pod. Trebuie recuperate nişte etape care nu au fost îndeplinite.

Taxa Oxigen

-Înainte de taxa Oxigen trebuie să dai alternative. Promisiunea a fost că vom avea un transport public care va fi alternativă. Trebuie să fie curat, să aibă aer condiţionat.. Bucureştiul are o climă pe care o cunoaştem cu toţii. Nu te poţi duce la birou dacă tu transpiri în transportul în comun. Ei nu au fost în stare nici măcar să pună aer condiţionat. Ce poate fi aşa o mare filizofie? Problema cea mai greu de rezolvat e pe autobuze, troleibuze care acum rămân blocate în trafic. E nevoie de bandă unică. Trebuie găsite locuri de parcare pentru maşinile care parchează pe prima bandă. O să dureze, dar vom face asta.

-O altă problemă e recuperarea maşinilor abandonate.

Spitalul Metropolitan

-Proiectul nu există acum. Nu există un studiu de fezabilitate. Pe zona de spitale trebuie o strategie comună între Primărie şi Ministerul Sănătăţii, să vedem cine ce preia. Un cetăţean din Bucureşti trebuie să ştie exact unde merge. Suntem cu toţii în Bucureşti şi trebuie să oferim împreună servicii medicale. Apoi, e posibil să fie nevoie să construim un spital care să cumuleze mai multe spitale existente deja pentru că una din marile probleme e că se vorbea de clădire, dar nu se vorbea despre medici, specialităţi.

Falimentul administraţiilor locale

-Datoria curentă pe care o are Primăria şi instituţiile din subordine este de un buget. În patru ani s-a cheltuit bugetul pentru cinci ani. Va trebui să avem un management de avarie pe câteva luni ca să trecem cu bine, să plătim salarii, să ieşim cu bine din faza de cheltuieli curente, să reducem cheltuielile inutile. Desfiinţarea companiilor ne va ajuta să reducem din aceste cheltuieli. Având acest buget fragil, e foarte important să luăm bani europeni. Există acest fond de relansare, e vital pentru că din acest bani să începem să facem marile proiecte de infrastructură pe care le-am promis. Fără aceşti bani europeni nu am fi putut decât să supravieţuim patru ani.

-Bucureştenii au fost revoltaţi de faptul că s-au cheltuit bani publici în campania electorală. Asta e cea mai mare fraudă. Am fost uşor descumănit la momentul acelei înregistrări pe care am ascultat-o cum a apărut. Am fost foarte liniştit şi în momentul în care s-a propagat, a părut că eu sunt în vreo culpă. Imaginea a fost disproporţionată şi asta m-a îngrijorat. În rest, mărturisesc că am dormit. Eu am fost foarte liniştit.

Cum a reacţionat familia după rezultatul alegerilor

-Pentru fetiţă a fost o emoţie suplimentară. A fost băgată în seamă, au venit cu camerele şi au filmat-o. Soţia a trăit ceea ce eu trăiesc de 20 de ani. A pus o postare pe Facebook şi a fost înjurată. A fost şocată că cineva o înjură fără să facă nimic. Fetiţa s-a speriat că am ajuns primar şi nu o să mai ajung acasă.