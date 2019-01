Nicuşor Stanciu se transferă la arabi, pentru 10 milioane euro. El devine cel mai bine plătit fotbalist român

În vârstă de 25 de ani, Stanciu juca la Sparta Praga din ianuarie 2018, când a semnat un contract până în 2021. Suma transferului ar fi de aproximativ 10 milioane de euro şi chiar dacă nu a fost dat publicităţii numele noii echipe, aceasta ar putea fi din Emiratele Arabe Unite.

În vară, Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că l-a dorit pe Nicolae Stanciu la Al Wahda. Stanciu va fi remunerat cu 3 milioane de euro pe an, potrivit Sport.ro. Cu 3 milioane de euro pe an, Nicușor Stanciu este cel mai bine plătit jucător român în acest moment. În clasamentul celor mai bine plătiți jucători români, Stanciu este urmat de Vlad Chiricheș. Fundașul de la Napoli primește 2,4 milioane de euro pe an, după ce și-a prelungit înțelegerea în martie 2018.



Potrivit cehilor, Sparta Praga ar fi dispusă să se despartă de Nicolae Stanciu în schimbul unei sume de 10-12 milioane de euro, una mult mai mare față de cea pentru care Anderlecht l-a lăsat să plece. Doar 3,7 milioane de euro a plătit Sparta Praga în ianuarie 2018, când l-a cumpărat pe român din Jupiler Pro League.