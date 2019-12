Ninge ca-n poveşti în multe zone din ţară VIDEO

Ninsori abundente in acest moment, in orașul Cavnic. Zăpada depusă pe carosabil măsurând pana la 2 centimetri. Circulația se desfășoară in condiții de iarna in zona, au arătat autoritățile județene, care au dispus intervenția utilajelor de deszăpezire pe DJ 184.

Deși șoferii nu sunt prea încântați de zăpada căzută, proprietarii pârtiilor de schii din zonă, își freacă mâine de bucurie. Pârtia este gata pregătită și mâine se anunță o zi perfectă pentru schi.

Nu este singura zonă din ţară und eninge. Apeluri de ajutor in statiunea Rânca, unde, din cauza viscolului puternic, turistii si-au găsit masinile îngropate în nămeti. Oamenii nu au mai putut pleca spre case pentru că stratul de zăpadă depăsește un metru. Turistii au sunat la 112 si au alertat drumarii care se aflau în zonă. Misiunea salvatorilor a fost una dificilă, mai ales că vântul puternic a viscolit zăpada. Autoritătile avertizează turistii să nu urce la munte cu masini neechipate corespunzător si să verifice întodeauna prognoza meteo înainte de a porni la drum.