Nivel scazut de estrogen? Afla care sunt efectele si ce e de facut

Estrogenul este eliberat de ovare si are un rol crucial in menstruatie. Tot estrogenul este responsabil pentru forma de "para" a trupului femeii, dupa cum are legatura si cu forma si marimea sanilor, dar si cu acumularea de grasime in zona fundului, soldurilor si coapselor.

Un nivel scazut de estrogen se inregistreaza, in general, in randul femeilor aflate la menopauza, insa, din ce in ce mai multe femei au inceput sa acuze in ultima vreme o scadere a acestui hormon important.

Alte functii ale estrogenului

– estrogenul creste rata metabasolismului

– estrogenul stimuleaza dezvoltarea endometriala si a uterului

– estrogenul ajuta la mentinerea sanatatii pielii, a vaselor de sange, a florei vaginale, a densitatii osoase

– estrogenul sintetizeaza proteinele si coaguleaza sangele (pentru vindecarea ranilor)

– estrogenul regleaza functiie plamanilor, digestia, menstruatie

– estrogenul ajuta la pastrarea sanatatii mintale a femeii.

Iata de ce mai putin estrogen in organism poate crea multe probleme.

Cauzele deficitului de estrogen

Menopauza este cauza naturala a scaderii nivelului de estrogen. O histerectomie (scoaterea uterului/ovarelor) poate duce, de asemenea, la scaderea dramatica a estrogenului in organism.

Estrogenul si greutatea merg mana in mana. Atat femeile foarte slabe, cat si femeile foarte grase se confrunta cu un nivel scazut de estrogen. Sindromul Turner, precum si tulburarile tiroidei au si ele interferente asupra nivelului de estrogen. La fel si disfunctiile glandei pituitare, anorexia, sindromul ovarului polichistic, antrenamentele fizice dure, medicamentele (ampicilina), steroizii, nasterea si alaptarea.

