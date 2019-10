Articol publicat in: Extern

Nobel 2019. Premierul etiopian Abiy Ahmed, laureatul premiului pentru pace

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Premiul Nobel pentru Pace pe 2019. Comitetul Nobel norvegiana avut de ales între 301 nominalizări, reprezentând 223 de persoane şi 78 de organizaţii, adică a patra cea mai lungă listă de nominalizări din 1901, relatează dpa şi AFP. Premierul etiopian Abiy Ahmed este laureatul Premiului Nobel pentru Pace pe 2019, a anunţat vineri la Oslo Berit Reiss-Andersen, preşedinta Comitetului Nobel norvegian, transmit agenţiile internaţionale de presă.



Premierul etiopian primeşte această distincţie pentru eforturile sale în scopul reconcilierii istorice a ţării sale cu Eritreea. Pariorii o considerau favorită pe Greta Thunberg, tânăra militantă suedeză pentru combaterea schimbărilor climatice şi cea care a inspirat protestele globale "Fridays for Future" - cu o cotă de 1,37 la casa Ladbrokes. loading...

