Noi detalii despre starea de sănătate a tatălui Mădălinei Manole. Fratele artistei a făcut anunţul trist: "Tata este foarte grav"

"De ieri, tata este într-o stare foarte gravă, de astăzi vor să îl pună pe computer tomograf. Duminică era bine, conştientiza, vorbea, de ieri i s-a agravat starea. Era foarte agitat, nu ştiu ce să mai spun, probabil tratamentul nu îşi mai face efectul. Este sedat, intubat şi ventilat. De joia trecută i-am rugat pe medici să încerce tratamentul cu palsama, dar au spus că acest tratament nu e avizat de ministrul Sănătăţii", ne-a declarat fratele Mădălinei Manole.

Tatăl regretatei artiste, sedat şi intubat la Terapie Intensivă

Ion Manole, tatăl regretatei artiste, a ajuns la spital, după ce s-a simţit foarte rău, fiind infectat cu coronavirus. În acest moment se află la terapie intensivă, este intubat, iar medicii spun că starea lui este una extrem de gravă.

"Cand am iesit, nu l-am gasit bine pe tata deloc. Cu glicemie foarte mare, nu mai avea medicatie. Eu cat am stat in spital, familia nu a avut dreptul sa vina sa il vada. Nu avea niciun simptom de COVID, nu a facut febra, nu tusea, nu respira greu. El nu a luat contact cu nimeni, nici cu mine dinainte sa fie depistat pozitiv.

Nu am luat eu legatura cu spitalul din Focsani, cei de aici au sunat la distributie. Iar cei de aici le-au zis ca este un loc liber. E foarte greu. Sper sa nu se agraveze starea lui de sanatate, dar deocamdata mi s-a spus ca este destul de bine, dar ii trebuie de urgenta Terapie Intensiva. Iar dansii de la Spitalul judetean au zis sa mai asteptam putin. (…).

Ieri dimineata (n.r.: miercuri dimineata) a aflat, cand l-am dus cu salvarea de urgenta. Eu am iesit din spital vinerea trecuta, dupa ce am stat 12 zile cu o forma mai usoara de COVID. Mi-e teama pentru ca am vazut ce se intampla cu oameni de varsta lui, dar stiu ca este puternic si va depasi faza asta. Ma gandesc la cei care mi-au bagat sora in groapa, care au bagat-o si pe mama si care vor sa il bage si pe el si s-ar bucura. Dar nu mor caii, cand vor cainii”, povestea Marian Manole.