Noi reguli pentru pacienţii oncologici şi cei cu hepatita C: medicii curanţi vor elibera reţetele prin mijloace electronice

Astfel, medicul curant îi va transmite pacientului o scrisoare medicală prin mijloace electronice de comunicare şi, după caz, confirmarea formularului specific din PIAS, în baza cărora vor fi prescrise tratamentele necesare.

"Începând cu data de 1 aprilie, au intrat în vigoare Normele de aplicare ale HG 140/2018, prin care este reglementat modul de acordare a serviciilor medicale pe perioada stării de urgenţă (Ordinul comun MS/CNAS nr. 539/437/31.03.2020), precum şi Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative (Ordinul CNAS nr. 438/31.03.2020). Cele două ordine au fost publicate atât în Monitorul Oficial, cât şi pe pagina de Internet a CNAS (www.cnas.ro). (...) Pe perioada stării de urgenţă, pacienţii cu afecţiuni oncologice vor beneficia de medicamentele specifice care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis (forme farmaceutice orale, subcutane sau intramusculare) în baza prescripţiilor medicale eliberate de medicii specialişti sau medicii de familie din judeţul de domiciliu", se arată într-un comunicat remis de Casa Naţională de Sănătate.

De asemenea, ordinul îi are în vedere şi pe pacienţii care suferă de hepatită C: "Ordinul 437/2020 conţine şi procedura de acordare a tratamentelor fără interferon pentru pacienţii cu hepatita C. Reglementările sunt valabile pentru medicamentele care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis. În cazul tratamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit închis, pentru pacienţii înscrişi în programele naţionale de sănătate, acestea necesită supraveghere medicală de specialitate şi condiţii speciale de transport. Pentru administrarea acestor tratamente, pacienţii se vor adresa unităţilor sanitare din apropiere care îşi desfăşoară activitatea în această perioadă", se mai arată în comunicat.

În acest sens, casele teritoriale de asigurări de sănătate vor afişa pe prima pagină a site-urilor proprii lista unităţilor medicale, cu specialităţile pentru care pacienţii cu afecţiuni cronice se pot adresa pe perioada stării de urgenţă.



Pentru a simplifica modul în care pacienţii pot intra în posesia tratamentelor în baza reţetelor online emise în urma unei consultaţii la distanţă, CNAS face demersuri pentru ca toate farmaciile să efectueze modificări în softurile utilizate, astfel încât să fie posibilă eliberarea medicamentelor prescrise în baza câtorva date de identificare: codul de parafă al medicului curant; CUI cabinet medic curant; seria, numărul şi data prescripţiei medicale. Pacientul poate obţine aceste informaţii de la medic prin telefon sau prin orice alt mijloc de comunicare electronic.

Reţeta transmisă electronic poate fi utilizată o singură dată: "Atragem atenţia asiguraţilor că utilizarea repetată a unei reţete în sistem offline, în scopul obţinerii unor cantităţi mai mari din medicamentele prescrise, va fi identificată în sistem, constituie fraudă şi va fi sancţionată conform prevederilor legale în vigoare", precizează CNAS.