Noroc pur! Nu o sa-ţi vină să crezi ce a găsit un bărbat în casa pe care abia a cumpărat-o: "Stăteam lângă ea. Eram şocat" FOTO

John se simte acum de parcă a căştigat la loterie după ce a descoperit că în casa pe care o cumpărase la un preţ de nimic se afla o piscină imensă. Preţul iniţial al casei a fost de 20.000 de dolari, însă acum lucrurile s-au schimbat, pentru că doar piscina costă 160.000 de dolari.

"Când am cumpărat proprietatea, nu am crezut că voi înota în propria piscină. Am cumpărat-o ca pe o investiție, cu intenția de a o renova și de a o vinde, dar a produs atât de multe surprize încât nu știu dacă mai pot face asta", a declarat John, scrie boredpanda.com.

Casa din Mineral Wells, construită în 1955, a fost locuită anterior de un om vârstnic timp de două decenii. După ce proprietarul anterior a decedat, proprietatea a rămas goală timp de un an: a fost umplută până la refuz cu vechituri, existau pisici sălbatice care se plimbau prin împrejurimi, iar grădina era o junglă crescută. Autorităţile urmau să o demoleze înainte ca John să se ofere să o cumpere.

Nu și-ar fi dat seama că are o piscină dacă nu ar fi fost o furtună și un vecin prietenos

John habar nu avea că a cumpărat o casă cu piscină până când o ploaie puternică a spălat proprietatea.

"Am putut vedea o margine de beton, dar am crezut că face parte din curte sau erau borduri pentru flori. S-au întâmplat atât de multe lucruri cu casa, încât zona mică a fost ultima mea preocupare. Când a venit furtuna, vecinul meu m-a sunat și m-a întrebat dacă am văzut bazinul. Am spus nu știu despre ce vorbești, nu am o piscină. Când am ieșit, se vedea doar faianța liniei de plutire. Stăteam chiar lângă ea. Eram șocat."

John a petrecut ultimele 18 luni renovând piscina de 50 de metri pătraţi și acum el și prietenii săi se bucură de ea în fiecare zi. Piscina fusese umplută cu mobilier vechi, piese auto și alte obiecte. John a cheltuit 10.000 de dolari reparând, curățând, revopsind și reumplând piscina. Construirea unui bazin de acest gen de la zero ar costa de aproximativ 16 ori suma de bani pe care a investit-o în reparații, potrivit The Sun.