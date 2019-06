NORVEGIA-ROMÂNIA EURO 2020. Cosmin Contra: Norvegia are fotbalişti dezechilibranţi, joacă bine pe contraatac

NORVEGIA-ROMÂNIA EURO 2020. "În general nu mă tem de nicio echipă sau de un anumit jucător. În fiecare echipă sunt jucători care te pot pune în dificultate. În echipa Norvegiei sunt jucători dezechilibranţi, precum Odegaard, King, Elyounoussi, Johnsen... Dar forţa Norvegiei stă în echipă. E o formaţie cu jucători tineri, care joacă foarte bine pe contraatac”, a declarat Cosmin Contra, la conferinţa de presă ce precede meciul de vineri.

Selecţionerul a recunoscut impactul puternic pe care l-a avut asupra jocului echipei norvegiene, venirea selecţionerului Lars Lagerback: ”Jocul Norvegiei s-a schimbat în bine de când a venit Lars Lagerbäck şi a adus un plus de experienţă, un plus în jocul echipei. Au câştigat şi grupa din Liga Naţiunilor. Norvegia şi Suedia au în general cam acelaşi stil de joc, sunt echipe trase la indigo, dar în echipa Norvegiei sunt jucători cu o viteză în plus pe faza la atac, mai ales extremele, plus King (n.r. Joshua King, de la Bournemuouth). Sper ca greşelile făcute în prima repriză a meciului cu Suedia să nu se mai repete. Ca nivel de atitudine şi implicare, nu am ce să le reproşez jucătorilor de când am venit aici”, a menţionat Contra.

Vineri, la Oslo, prima reprezentativă a României va întâlni Norvegia, iar la 10 iunie va juca împotriva Maltei, în deplasare, în preliminariile Euro-2020.