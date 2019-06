NORVEGIA ROMANIA (ora 21:45) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în preliminariile EURO 2020 la PRO TV

NORVEGIA ROMANIA LIVE STREAM VIDEO ONLINE EURO 2020 PRO TV. Serghei Karasev va arbitra NORVEGIA - ROMANIA, ajutat de asistenţii Anton Averianov şi Aleksei Lunev. Cel de-al patrulea oficial va fi Vitali Meshkov (toţi din Rusia). PRO TV transmite, vineri, de la ora 21:45, NORVEGIA ROMANIA LIVE STREAM VIDEO ONLINE EURO 2020.

"În general nu mă tem de nicio echipă sau de un anumit jucător. În fiecare echipă sunt jucători care te pot pune în dificultate. Norvegia are jucători dezechilibranţi, precum Odegaard, King, Elyounoussi, Johnsen. Dar forţa stă în echipă. Norvegia şi Suedia au în general cam acelaşi stil de joc, sunt echipe trase la indigo, dar în echipa Norvegiei sunt jucători cu o viteză în plus pe faza la atac, mai ales extremele. Sper ca greşelile făcute în prima repriză a meciului cu Suedia să nu se mai repete. Ca nivel de atitudine şi implicare, nu am ce să le reproşez jucătorilor de când am venit aici" a declarat Cosmin Contra, selecţionerul "tricolorilor". NORVEGIA ROMANIA, meci din etapa a 3-a preliminariilor EURO 2020, GRUPA F, se joacă, vineri, de la ora 21:45, LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV.

"Cred că omul-cheie de la Romania este antrenorul. Ce a făcut el cu naţionala este o treabă foarte, foarte bună şi cred că el ar trebui numit jucătorul cheie. Este o formație foarte organizată, are un spirit de echipă foarte bun şi de aceea am mult respect pentru munca depusă de el. Dacă e să comparăm rezultatele de acum cu cele din urmă cu câţiva ani, vedem nişte diferenţe destul de mari. Am colaborat cu Ionuț Lupescu pe vremea când era la UEFA şi era destul de pesimist pe atunci. Acum s-au schimbat lucrurile. Romania avut un meci destul de strâns cu Suedia şi probabil că merita un punct, la cum a jucat în repriza a doua. Iar noi am făcut egal aici, într-un meci în care am jucat mai bine decât suedezii. Asta arată că va fi o luptă strânsă între aceste trei echipe", a declarat Lars Lagerback, selecţionerul scandinavilor, înainte de NORVEGIA - ROMANIA.

Rezultate, clasament, program GRUPA F

23 martie: Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keşerü 58), Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8), Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.)

26 martie: România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keşerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1), Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73)

Clasament

7 iunie 2019: Feroe – Spania, Norvegia – România, Suedia – Malta (ora 21:45)

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia, Malta – România, Spania – Suedia (ora 21:45)

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, România – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), România – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania(ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)

La EURO 2020 se califică direct primele două clasate în fiecare grupă preliminară. NORVEGIA ROMANIA, meci din etapa a 3-a preliminariilor EURO 2020, GRUPA F, se joacă, vineri, de la ora 21:45, LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV.

Echipele probabile la meciul NOREVGIA ROMANIA

NORVEGIA: Grytebust - Elabdellaoui, Nordtveit, Ajer, Aleesami - Odegaard, Selnaes, Henriksen, Berge - King, T. Elyounoussi. Selecţioner: Lars Lagerback.

ROMANIA: Tătărușanu - R. Benzar, Săpunaru, D. Grigore, Bancu - R. Marin, T. Băluță - Deac, Stanciu, Chipciu - Keșeru. Selecţioner: Cosmin Contra.

NORVEGIA ROMANIA, meci din etapa a 3-a preliminariilor EURO 2020, GRUPA F, se joacă, vineri, de la ora 21:45, LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. NORVEGIA şi ROMANIA se întâlnesc la Oslo, pe "Ullevaal".