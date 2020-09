Nostradamus, previziuni pentru anii următori: "Locuitorii trebuie să se pregătească pentru un cutremur major"

“In 2020, va fi creata o arma tectonica, cea mai puternica din lume. Oamenii vor afla despre venirea Antihristului.

Locuitorii SUA trebuie sa se pregateasca pentru un cutremur major. Va avea loc la vest de Statele Unite si va continua pana la Insula Vancouver din Canada. In aceasta zona, exista doua placi tectonice care se imping reciproc tot timpul. Magnitudinea cutremurului va varia de la 8,0 la 8,6 pe scara Richter.

America va cadea prada celor mai grave tornade inregistrate vreodata.

Din 2022 pana in 2041 – in aceasta perioada pot aparea conflicte armate, in care vor fi implicate multe tari.

In 2023, orbita Pamantului se poate schimba, eventual caderea unui meteorit sau a unui asteroid. Tot in acest an, va exista un val de dezastre naturale in intreaga lume. Cea mai mare parte a Angliei va fi inundata. Coasta de sud a Americii de Sud va intra sub apa. Foamea va izbucni.

2024 va fi marcat de accidente teribile provocate de om si de mediu in America si Europa.

In 2025, ordinea mondiala se va schimba complet. Ucraina si Belarus vor deveni centrul comertului european.

2027 – Un nou dictator tiran va aparea in India sau China, venerat de o cincime din populatia lumii.

In 2028, oamenii vor zbura spre Venus pentru prima data.

O nanorevolutie va avea loc in perioada 2034-2043. Utilizarea roboticii in toate domeniile de activitate va deveni populara.

2038 – inceputul celui de-al treilea razboi mondial.

In 2045, oamenii vor vizita Marte pentru prima data.

2060 – Utilizarea armelor nucleare.

In 2068, va fi efectuata cea mai mare expeditie spatiala, in urma careia majoritatea astronautilor vor muri. Pentru prima data oamenii vor intalni o noua forma de minte.

In 2084, copiii vor invata dupa un nou sistem care va combina atat arta cat si disciplinele stiintifice.

In 2090, un despot va veni la putere pe Pamant.

Din 2087 pana in 2098, omenirea se va lupta cu sindromul batranetii premature instantanee.

In 2104, va incepe era matriarhatului.

In 2115, oamenii de stiinta vor crea cyborgi pentru zborul spatial si protectia impotriva civilizatiei extraterestre.

In 2150, va fi creat un corp ceresc artificial.

In 2167, va aparea o noua religie.

Din 2170, omenirea va incepe sa dezvolte viata pe alte planete si va incepe o migratie masiva catre alte lumi.

In 2196, va aparea o noua rasa de oameni.

In 2260, o cometa se va apropia de Pamant, care isi va schimba orbita si va aduce seceta.

2280 – Oamenii incep sa calatoreasca in timp folosind energia gaurilor negre.

In 2292, ca urmare a unei catastrofe asupra Soarelui, echilibrul gravitational de pe planeta noastra se va schimba.

In 2350, oamenii de stiinta vor dezvolta o specie de animale inteligente.

In 2410, va deveni posibil sa se teleporteze pe distante lungi, inclusiv pe planetele invecinate.

In 2485, Soarele natural va disparea, pamantenii vor ramane mult timp fara acest corp ceresc.

Pana in 2713, foarte putini oameni vor ramane pe planeta noastra – majoritatea vor migra catre alte planete.

In 3005, Soarele va renaste si vor incepe conflictele militare interplanetare.”