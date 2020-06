Note de plată umflate la service-urile auto, sub pretextul coronavirusului. Recomandările ANPC

Service-urile auto au ales să introducă un fel de taxă pe coronavirus, așa cum au încercat la un moment dat și terasele, dar au fost taxate scump de Fisc, scrie site-ul stirileprotv.ro.

Sute de reclamații de la clienții atelierelor de reparații auto

Paul Anghel, șeful ANPC, a declarat că s-au primit sute de reclamații de la consumatori și transportatori, referitor la facturile uriașe de la service-uri. În unele situații, creșterile au fost de la 100 de lei la 1.200 de lei.

”La începutul acestei săptămâni am demarat controale la service-urile din întreaga ţară, inclusiv în Bucureşti, la aproximativ 250 de unităţi, în urma sutelor de reclamaţii primite de la consumatori precum şi de la transporturi în cursul anilor 2019 şi 2020. Analizând conduita unor astfel de unităţi, am ajuns la concluzia că practicile acestora sunt total incorecte în relaţia cu consumatorii, aflându-ne în prezenţa unei deformări substanţiale a comportamentului economic al acestora. Practicile comerciale folosite de unele service-uri afectează considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie în cunoştinţă de cauză. Vom prelungi aceste controale atât cât va fi necesar”, a precizat Anghel.

”Analizând informarea pe care o oferă service-ul auto în legătură cu ora de manoperă afişată şi cuantumul aceleiaşi ore aflate pe factură care ar urma să fie achitată fie de consumator şi în unele cazuri de către asigurator, rezultă nişte valori diferite, de la 59,9 lei plus TVA până la 350 lei plus TVA, sau uneori chiar şi 1.000 lei plus TVA pentru acelaşi autoturism efectuând aceeaşi operaţiune”, afirmă directorul general ANPC.

Sfaturile ANPC pentru clienții service-urilor

Anghel susține că service-urile auto au obligația să afișeze prețurile cu TVA într-o manieră transparentă, astfel încât clientul să știe dinainte cât va avea de plătit, măcar cu aproximație.

Totodată, service-ul este obligat să ofere o factură, care este emisă în dublu exemplar, originalul fiind remis clientului alături de o chitanță formular fiscal sau chitanță POS.

Factura trebuie să fie detaliată și să conțină date legate de denumirea societății şi adresa; numele clientului; data şi locul efectuării reparaţiei; modul de calcul al manoperei: timp fizic sau barem de timp/ora tehnologică; piesele de schimb utilizate (cantitate/preţ); alte materiale de întreţinere, consumabile utilizate (cantitate/preţ); numărul de înmatriculare al autoturismului și chiar kilometrajul.