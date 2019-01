NOU! Horoscop TAROT săptămâna 29 ianuarie-3 februarie 2019. Mesajele CĂRŢILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 28 ianuarie – 3 februarie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

Rege de pentagrame

Aceasta carte inseamna autoritate, traditie si succes la bani. Este un semn ca acum nu este momentul sa faci pe razvratitul, ci sa urmezi cai deja batatorite. Mesajul cartii intareste ideea ca trebuie sa fii un bun organizator, sa iti pui in ordine viata, fara sa-ti epuizezi resursele.

Aceasta carte poate fi si despre un barbat din preajma ta, statura masculina, cu parul si ochii inchisi la culoare. Mesajul este ca poti avea incredere totala in el.

Horoscop TAROT. TAUR

6 de cupe

Aceasta carte inseamna nostalgie. Te uiti inapoi la ceea ce a fost. Poate e ceva ce are legatura cu copilaria ta. Dar, important este sa nu dai prea multa atentie la ceea ce a fost si sa te concentrezi pe amintirile placute. Mai mult, repeta-ti "zilele mai bune de-acum vor urma", ca un fel de autoprofetie.

Horoscop TAROT. GEMENI

Valet de cupe

Aceasta carte iti transmite mesajul ca poti aduce la lumina copilul din tine. Ai nevoie sa te joci, sa visezi, sa te distrezi. Daca ti-a aparut aceasta carte insemna ca iei viata mult prea in serios.

Valetul iti mai spune ca o persoana, cel mai probabil mai tanara decat tine, iti va aduce o veste.

