NOU! Horoscop TAROT ZILNIC JOI 5 MARTIE 2020. Inspiraţie mistică pentru călătoria vieţii tale

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de JOI 5 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

Roata norocului

Esti in toane bune azi si vezi totul intr-o cu totul alta lumina decat pana acum. Bucura-te de micile placeri ale vietii, de toate lucrurile frumoase care iti apar in cale. Deseori le treci cu vederea din cauza indatoririlor. Acesta exuberanta poate fi de scurta durata, asa ca bucura-te de ziua de azi si invata ce ai de invatat din ea.

Horoscop tarot zilnic TAUR

7 de spade

Cartea simbolizeaza tradarea, deceptia, iesirea dintr-o situatie. Poti fi confuz intr-o anumita cauza. Te invarti in cerc, nu gasesti solutia. Tot ce incerci ti se poate parea o pierdere de vreme. Ai nevoie de o distantare de tot ceea ce te inconjoara, astfel incat sa privesti lucrurile dintr-o alta perspectiva. Iesi din miezul problemei pentru a vedea totul in ansamblu. Daca nu reusesti de unul singur, poti cere asistenta unui prieten sau ghidarea unui specialist in domeniul respectiv.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

10 de spade

Aceasta carte simbolizeaza tradarea, criza, pierderea. Ti se poate parea ca totul se darama in jurul tau. Ca ai esuat total. Suferi pentru ca planurile ti-au fost date peste cap. Dar chiar sa fie acesta un lucru rau?! Analizeaza cu atentie ce s-a intamplat si de ce si poti avea surprize. Totul are un scop, vei vedea care sunt beneficiile acestei situatii.

