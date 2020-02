NOU! Horoscop tarot zilnic VINERI 14 februarie 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tal

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de VINERI 14 februarie 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

Steaua

In ciuda tuturor confuziilor zilei, vei reusi sa iti pastrezi calmul si serenitatea. Mai mult, aceasta stare de spirit va fi contagioasa si vei reusi sa atragi in jurul tau oameni care sa doreasca sa coopereze cu tine, indiferent de proiect. Pastreaza-ti calmitatea si seara, odihneste-te. Si maine va fi o zi frumoasa!

Horoscop tarot zilnic TAUR

Puterea

Ai incredere in tine insuti. Numai asa poti reusi orice iti propui. Poti avea o zi usoara daca infrunti curajos tot ce iti apare in cale si incerci sa faci tot ce sta in puterea ta. Nu trebuie sa fii dezamagit, chiar si daca e nevoie sa amani sau sa renunti la ceva. Ai incredere ca totul va fi bine la final. Urmeaza-ti inima, fa tot ce-ti sta in putere si nu regreta nimic.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

4 de spade

Cartea indica o rezolvare la o situatie care treneaza de multa vreme. Poate este nevoie de o retragere in singuratate pentru a face o reevaluare, un bilant al elementelor din trecut, ca sa mergi mai departe cu viitorul. Este nevoie de vigilenta si de sacrificiu in fata adverstitatilor vietii, insa rezultatul va fi pozitiv si onorant. Moartea simbolizata de aceasta carte este doar metaforica. Ea anunta sfarsitul unei etape grele si inceputul alteia fructuoase.